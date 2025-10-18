Tunisie: Lancement imminent du plus grand projet industriel d'énergie renouvelable

Le plus grand projet photovoltaïque dans le secteur industriel devrait entrer en exploitation en février prochain dans la zone industrielle de Bir Mcherga, à Zaghouan. Ce projet, porté par une entreprise spécialisée dans la production de tuyaux, vise à renforcer la transition vers l'énergie verte dans le secteur industriel tunisien.

Les travaux ont démarré en juillet dernier et s'étendront sur 180 jours, pour un investissement estimé à 5 millions de dinars, selon Sahbi Ouertani, directeur technique de l'usine. Dans une déclaration accordée à Jawhara Fm, Ouertani a précisé que le site couvre une surface d'environ deux hectares et disposera d'une capacité de production de 2 mégawatts, faisant de ce projet l'un des plus importants producteurs d'énergie renouvelable dans le secteur industriel du pays.

L'investissement poursuit deux objectifs principaux : économique et environnemental. Il permettra de réduire les coûts de production en diminuant la consommation d'électricité et de limiter les émissions de carbone, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone et à l'adoption de solutions énergétiques propres et renouvelables. Selon les responsables, le projet illustre l'engagement du secteur industriel tunisien en faveur du développement durable et de la transition vers une économie verte.