Tunisie: Saïed appelle les citoyens à soutenir les forces de sécurité à Gabès

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 17 octobre, au palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, et le président du Conseil national des districts et des régions, Imed Derbali.

La rencontre a porté sur plusieurs dossiers prioritaires, notamment la politique sociale de l'État et le projet de loi de finances 2026, récemment soumis aux deux chambres du Parlement. La situation environnementale à Gabès a également occupé une large part des discussions.

Le chef de l'État a affirmé suivre de près l'évolution de la situation dans cette région, soulignant que la crise environnementale ne saurait être traitée selon des "approches classiques". Il a annoncé que des solutions urgentes et immédiates sont en cours d'élaboration, en attendant la mise en oeuvre d'une stratégie globale dédiée à Gabès et à l'ensemble des régions du pays.

Kaïs Saïed a salué la maturité du peuple tunisien et rendu hommage aux habitants de Gabès, citant en exemple une femme de la région ayant exhorté des manifestants à lever les barrages routiers. Il a appelé les citoyens à soutenir les forces de sécurité pour faire face à ceux qui tentent d'exploiter la situation à des fins personnelles.

Enfin, le président a réaffirmé la détermination de la Tunisie à relever ses défis sur la base de ses propres capacités nationales, tout en dénonçant les manoeuvres de certaines parties étrangères cherchant à freiner les progrès accomplis.