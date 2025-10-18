Tunisie: Kais Saïed - Des solutions urgentes pour la crise environnementale à Gabès

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi 17 octobre, au palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, et le président du Conseil national des districts et des régions (CNRD), Imed Derbali.

Selon un communiqué de la présidence, la rencontre a porté sur plusieurs dossiers, dont la politique sociale de l'État et le projet de loi de finances pour l'année 2026, récemment soumis aux deux chambres du Parlement.

La situation environnementale à Gabès a également occupé une place importante dans les discussions. À ce sujet, le chef de l'État a affirmé suivre de près l'évolution de la situation, soulignant qu'elle ne peut être traitée selon des approches classiques. Il a indiqué que des solutions « urgentes » et « immédiates » sont en cours d'élaboration, en attendant la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour la région de Gabès et l'ensemble du pays.

Kais Saïed a rendu hommage aux habitants de Gabès pour leur conscience et leur sens du civisme, citant en exemple une citoyenne qui a appelé les manifestants à rouvrir les routes bloquées entre Aïn Salem, Sidi Boulbeba et Chench. Il a, dans ce contexte, exhorté les citoyens à se tenir aux côtés des forces de sécurité face à ceux qui tentent d'exploiter la situation à des fins personnelles.

Le président de la République a par ailleurs réaffirmé la détermination de la Tunisie à poursuivre sa marche en s'appuyant sur ses capacités nationales et sur les résultats obtenus, tout en dénonçant les manoeuvres de certains « comploteurs à la solde de l'étranger ». Il a assuré que le peuple tunisien restera fidèle au chemin qu'il a choisi « jusqu'à la libération définitive ».