Tunisie: Vers une route à double sens moderne entre Djerba et Zarzis

Une séance de travail s'est tenue vendredi au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, consacrée au suivi de l'avancement du projet de doublement de la route régionale n°117 sur une longueur de 6,3 kilomètres, reliant la route romaine Djerba-Zarzis.

Présidant la réunion, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a souligné la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et de mobiliser l'ensemble des moyens logistiques et humains pour garantir la finalisation du projet dans les délais convenus.

Selon la page officielle du ministère sur Facebook, un délai supplémentaire a été accordé au groupement d'entreprises en charge du chantier afin d'intensifier le rythme d'exécution et d'assurer la continuité des travaux jusqu'à la mise en service du projet, dans toutes ses composantes : éclairage public, revêtement en béton bitumineux et signalisation routière.

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité et de protection nécessaires, afin de garantir la fluidité du trafic et la sécurité des usagers de la route.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet prévoit la réalisation d'une chaussée à double sens, comprenant deux voies de 7 mètres chacune pour l'entrée et la sortie de l'île de Djerba, séparées par un éclairage public central sur toute la longueur du tronçon. Il comprend également le doublement du pont existant au point kilométrique 24,8, le revêtement en béton bitumineux, la signalisation horizontale et verticale, ainsi que l'installation d'équipements de sécurité routière.

Le coût total du projet est estimé à 48 millions de dinars.