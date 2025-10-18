Tunisie: Soupçons de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur oléicole

Le Conseil de la concurrence a annoncé, dans un communiqué publié le 16 octobre 2025, l'ouverture d'enquêtes judiciaires à la suite de soupçons sérieux de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur oléicole.

Cette décision intervient après la diffusion d'un communiqué de la Chambre nationale des propriétaires de huileries, fixant un prix de référence pour le pressage des olives à 250 millimes le kilogramme pour la saison agricole 2025-2026.

Le Conseil a précisé avoir activé le mécanisme d'auto-saisine, conformément à l'article 15 de la loi n°36 de 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son rôle visant à préserver l'ordre économique public, à maintenir l'équilibre du marché et à protéger le consommateur.

Sur la base d'un rapport du rapporteur général, le Conseil a relevé des indications laissant supposer l'existence de pratiques concertées contraires à l'article 5 de la loi sur la concurrence. En conséquence, il a décidé de s'auto-saisir du dossier et d'ouvrir les investigations nécessaires pour déterminer la véracité de ces pratiques et, le cas échéant, prendre les mesures légales appropriées.