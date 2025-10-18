Tunisie: Djerba - Bientôt un nouveau bac et un système de billetterie modernisé

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une séance de travail s'est tenue vendredi au siège du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, sous la présidence du ministre Slah Zouari, consacrée à l'examen de la situation du service des bacs de Djerba.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la continuité du service public et à améliorer la qualité des prestations offertes aux habitants et aux visiteurs de l'île. Y ont pris part le directeur général de la coordination entre les directions régionales, le directeur régional de l'Équipement de Médenine, ainsi qu'un ensemble de cadres du ministère.

Selon la page officielle du ministère sur Facebook, la séance a permis d'aborder plusieurs volets, notamment la modernisation des modes de gestion et d'exploitation, le renforcement des conditions de sécurité et l'amélioration de la fluidité du service, afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'assurer la pérennité de ce maillon essentiel du transport public.

Le ministre Slah Zouari a souligné la nécessité de maintenir la flotte actuellement opérationnelle en bon état, d'achever les travaux nécessaires à la remise en service du reste des bacs, et d'améliorer les performances globales du service.

Il a également annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la réalisation d'études en vue de l'acquisition d'un nouveau bac à grande capacité, ainsi que la modernisation du système de sécurité et de billetterie.

Enfin, le ministre a insisté sur le renforcement des compétences du personnel à travers la formation et la qualification des équipes encadrantes, dans le but d'assurer un service fiable, sûr et durable au profit de la population et des visiteurs de Djerba.

