Tunisie: Démarrage de la saison de la Omra 25/26 depuis l'aéroport de Monastir

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La saison de la Omra 2025- 2026 à partir de Monastir, a officiellement débuté le vendredi avec le premier vol charter organisé au départ de l'aéroport Habib Bourguiba, à destination de Djeddah.

Cet événement marque une étape importante pour les fidèles tunisiens entreprenant leur voyage spirituel vers les lieux saints. À cette occasion, TAV Tunisie a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques afin d'assurer le meilleur accueil et accompagnement possible aux pèlerins tout au long de leur passage à l'aéroport.

Les équipes de TAV Tunisie, en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires et les agences de voyage, ont veillé à offrir un service fluide et efficace, couvrant toutes les étapes du voyage : enregistrement, assistance, orientation, confort en salle d'embarquement et embarquement sécurisé.

Grâce à cette mobilisation, le premier vol de la saison s'est déroulé dans une atmosphère empreinte d'émotion, de sérénité et d'organisation exemplaire.

Ce lancement réussi illustre la volonté de renforcer le rôle de l'aéroport Habib Bourguiba de Monastir en tant que plateforme régionale clé pour les vols religieux, tout en continuant à offrir un service conforme aux meilleurs standards internationaux.

