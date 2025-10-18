Tunisie: L'USM piégée devant la JSKabylie 3-0 - Dépassés !

Une deuxième mi-temps catastrophique qui compromet fort ses chances de qualification.

Qu'est ce qui s'est passé à la pause pour que l'USM s'effondre de la sorte face à la JSKabylie ? Cette lourde défaite 3-0 s'est opérée à la deuxième mi-temps et donne une libre voie à la JSK pour passer au tour des groupes. La faute à Montassar Louhichi ? À ses joueurs qui ont multiplié les erreurs de placement de la défense de ligne ? A l'entraîteurs et à ses joueurs.

Pour un entraineur connu pour son attention aux aspects défensifs, ce n'était pas réussi. Chikhaoui, Zeyguy et les les pivots Dridi et Diany ont été lourds et tardifs face aux Algériens. Les trois buts se ressemblent : infiltration de la gauche et service en retrait devant une défense au ralenti.

Merghem adresse un tir puissant et ouvre le score (50'), Lahlou double la marque sur un centre du côté gauche (64'), et enfin Sarr (89'), servi facilement, déjoue le hors-jeu ( zammouri était déconnecté sur l'action) et tue le match. L'USM, dominée, lente, sans idées claires avec des individualités qui ont lâché tels Hadj Ali et Harzi qui n'étaient pas bien inspirés.

Résultat, quelques occasions ratées telles que celle de Ben Youssef à la 70' (il a mal géré son face-à-face) et un match qui a changé de scénario après la pause. La JSK était meilleure, mais l'USM l'a aidée notamment en défense. Il faudra se réveiller et revenir sur terre.

C'est une défaite qui rappelle que l'USM n'a pas ce groupe de joueurs exceptionnels qui peut remplacer des noms comme Mastouri, Jebali ou Orkuma. C'est aussi une défaite douloureuse qui devrait précipiter le départ de Louhichi, contesté depuis son premier jour à l'USM.