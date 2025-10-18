Tunisie: Le pays accueillera, en janvier prochain, l'événement Smart Investment Summit

La Tunisie devrait accueillir le sommet de l'investissement intelligent (Smart Invest Summit) au Palais des Congrès de la capitale, les 28 et 29 janvier 2026.

Cet événement est considéré comme le plus important sur la scène économique et d'investissement du pays. Il se tiendra sous le thème : « L'investissement intelligent, pour un avenir intelligent ».

Ce Sommet constituera une plateforme centrale réunissant une élite d'investisseurs internationaux, d'entrepreneurs, de décideurs économiques et de représentants d'organismes et d'institutions officielles. L'objectif est de soutenir l'environnement entrepreneurial, de stimuler l'innovation et de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'investissement.

L'événement s'étendra sur deux jours riches en activités, comprenant l'organisation de tables rondes et de conférences de haut niveau auxquelles participeront des experts et des conférenciers tunisiens et étrangers, ainsi que des sessions de « pitch » dédiées à la présentation de projets de startups innovants devant des investisseurs et des fonds d'investissement.

Des rencontres d'affaires bilatérales seront également organisées à cette occasion (système géré via une application électronique dédiée pour faciliter le réseautage professionnel, avec la programmation d'expositions sectorielles présentant les dernières tendances dans les domaines de la technologie, de l'énergie, de l'économie numérique et de la finance).

Le Sommet devrait connaître une participation de haut niveau, comprenant des investisseurs internationaux, de grands fonds de financement, des startups innovantes, des entrepreneurs tunisiens et étrangers, ainsi que des décideurs et des responsables gouvernementaux dans les domaines de l'économie et de l'investissement.

Ce Sommet s'inscrit dans la démarche visant à consolider la position de la Tunisie en tant que centre régional attractif pour l'investissement et ouvert sur les marchés africains et européens, en mettant l'accent sur les secteurs prometteurs à forte valeur ajoutée.

Il est prévu que cet événement débouche sur des partenariats stratégiques, de nouvelles opportunités de financement et l'ouverture de perspectives pour les startups afin de s'implanter sur les marchés internationaux.