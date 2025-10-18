Madagascar: Prestation de serment - Le corps diplomatique répond présent

Le colonel Michaël Randrianirina a prêté serment hier à la HCC. Diplomates et acteurs politiques ont répondu présent à cette cérémonie solennelle.

C'est dans une atmosphère empreinte de solennité que s'est tenue, hier, à la Haute Cour constitutionnelle (HCC) d'Ambohidahy, la cérémonie de prestation de serment du président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina. Un moment institutionnel fort, marqué par la présence d'un large éventail d'acteurs diplomatiques et politiques, nationaux comme étrangers.

Le corps diplomatique a massivement répondu à l'invitation. Les ambassades et chancelleries étrangères étaient presque toutes représentées. Dans les premiers rangs figuraient plusieurs ambassadeurs, parmi lesquels Claire Pierangelo, ambassadrice des États-Unis ; Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne ; Arnaud Guillois, ambassadeur de France ; et Patrick Lynch, ambassadeur du Royaume-Uni.

D'autres ambassadeurs étaient également présents, parmi lesquels Oliver Knoerich, ambassadeur d'Allemagne ; Stefano Toscano, ambassadeur de Suisse ; Abe Koji, ambassadeur du Japon ; et Ji Ping, ambassadeur de Chine à Madagascar. Les chargés d'affaires de la Russie et de l'Iran ont aussi pris place parmi les invités, tout comme Bruno Cunniah, ambassadeur de Maurice ; Rabab Said Abdou Abdelhadi, ambassadrice d'Égypte ; Monseigneur Tomasz Grysa, nonce apostolique ; et Park Ji Hyun, ambassadeur de Corée du Sud.

Des acteurs politiques présents

Aux côtés du corps diplomatique, la cérémonie a également rassemblé plusieurs figures politiques nationales. Parmi elles, les anciens présidents du Sénat Honoré Rakotomanana et Rivo Rakotovao, ainsi que l'ancien chef de l'État Marc Ravalomanana. La présence de Paul Maillot Rafanoharana, ancien officier de la Gendarmerie française récemment gracié dans l'affaire Apollo 21, a particulièrement retenu l'attention, symbole d'une ère politique qui semble vouloir tourner la page des anciennes tensions.

Autre fait marquant : la participation remarquée de représentants du mouvement GEN Z et de plusieurs influenceurs, illustrant l'élargissement du spectre des acteurs présents sur la scène publique. Le maire élu d'Imerintsiatosika, Parisoa Andriambolanarivo, ainsi que les trois conseillers municipaux de la coalition Firaisankina -- Lily Rafaralahy, Clémence Raharinirina et Faniry Alban Rakotoarisoa -- figuraient également parmi les invités. Ces derniers étaient à l'origine de la manifestation du 25 septembre, qui a lancé le mouvement de la GEN Z.

En revanche, l'absence des députés affiliés aux plateformes Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (Irmar) et Union Pro Andry Rajoelina (Upar) a été remarquée, tout comme celle de la majorité des membres du gouvernement sortant. Seul l'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Benjamin Alexis Rakotomandimby, a fait le déplacement, ajoutant une touche de contraste à une cérémonie placée sous le signe du renouveau et de la recomposition politique.