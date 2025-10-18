Madagascar: Pillages au Tanà Water Front - Quelques opérateurs relèvent la tête

Le Tanà Water Front reprend progressivement vie après les violents pillages du 25 septembre. Les opérateurs s'activent à réparer et à reconstruire, dans l'espoir de rouvrir leurs portes dès le mois de novembre.

L'image du centre commercial Tanà Water Front d'Ambodivona, saccagé après les pillages du 25 septembre, commence à changer. Les traces des dégâts s'estompent légèrement. Des portes détruites ont été remplacées, des cuisines reconstruites, le sol refait, des murs repeints. Des opérateurs victimes du pillage se retroussent les manches et s'activent pour redonner vie à leurs magasins.

« Ce que vous voyez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'état du site juste après les pillages. Nous avons remplacé, petit à petit, tout ce qui avait été détruit ou volé », confie, hier, le chef de projet de réhabilitation d'un restaurant rapide du centre commercial.

Devant le bâtiment, des ouvriers mélangent du ciment et du sable pour remettre les lieux aux normes. À l'étage, les bruits des marteaux et des perceuses résonnent.

« Tout avait disparu, même les éviers. Aujourd'hui, on remet tout à neuf », explique un technicien responsable des travaux réalisés au niveau du R+1.

L'espoir domine. Les opérateurs du site, durement touchés, veulent croire à un nouveau départ.

« On est fermés pour l'instant, mais on reconstruit et on espère rouvrir », affirme le responsable du restaurant du Radisson Hotel Tamboho Waterfront.

Grand retour

La réouverture est prévue pour le début du mois de novembre. Mais la reprise complète prendra du temps.

« Les travaux que nous réalisons actuellement ne sont pas encore suffisants pour reprendre à 100 %, mais au moins cela nous permet de redémarrer. Tout avance progressivement », poursuit une source.

Si beaucoup ont lancé les travaux, plusieurs boutiques restent encore closes et non retouchées depuis le jour du drame.

« Nous réfléchissons encore à la meilleure façon de relancer nos activités. Nous cherchons également des moyens pour redémarrer. Nous avons tout perdu lors de ces pillages », confie le gérant d'un magasin.

Clients et habitués, eux, attendent impatiemment la reprise de ce lieu devenu un espace de détente prisé.

« C'est un peu notre deuxième maison », réagit un fidèle du site.

Le Tanà Water Front prépare son grand retour. Le centre commercial donne déjà rendez-vous à ses visiteurs : « À très bientôt ! »