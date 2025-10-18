Madagascar: Festival Court Derrière - 'Omby' de Kuro Mi remporte le Prix Madelaine Beauséjour

Unique représentante malgache à La Réunion, Kuro Mi a remporté le Prix Madelaine Beauséjour grâce à son film d'animation Omby, une oeuvre à la fois simple et originale.

Sous les projecteurs du Festival Court Derrière, à La Réunion, le 11 octobre dernier, l'artiste malgache Kuro Mi a brillé de mille feux. Lauréate du Prix Madelaine Beauséjour, elle exprime sa joie avec sincérité : « Je suis très fière d'avoir pu représenter Madagascar avec ce film, puisque j'étais la seule Malgache sélectionnée. »

Son film Omby, réalisé en 2024, a su séduire le jury par son authenticité et sa sensibilité. À travers une animation 2D entièrement dessinée et animée par l'artiste elle-même, l'oeuvre rend hommage au zébu, animal emblématique de Madagascar. Kuro Mi y illustre les multiples rôles du zébu dans la vie quotidienne et culturelle malgache : du savika aux rites traditionnels, en passant par la traction des charrettes ou encore les combats d'omby.

Selon elle, c'est « l'originalité et la simplicité » de cette approche qui ont touché le jury. Le prix qu'elle a reçu porte d'ailleurs le nom de Madelaine Beauséjour, réalisatrice à la sensibilité humaniste, à qui cette distinction rend hommage.

Ponts

Le Festival Court Derrière, porté par les associations Klaxon et Cinemawon, célèbre cette année sa 7e édition. Il a pour mission de relier le continent africain à ses diasporas et de tisser des ponts cinématographiques entre les cultures du monde.

Quant à l'avenir, Kuro Mi reste ouverte et curieuse : « Peut-être un documentaire en animation, mais je ne sais pas encore », confie-t-elle avec un sourire.

Artiste autodidacte et multidisciplinaire, Kuro Mi explore aussi bien l'écriture que la peinture, le dessin et l'animation 2D. Collaborant avec des cinéastes, poètes et musiciens, tout en poursuivant des études en littérature anglaise, elle crée un univers visuel marqué par des teintes sourdes et une profonde émotion introspective.

Sa philosophie de vie traduit toute sa détermination : « Personne n'est jamais vraiment prêt, mais il faut oser essayer. Échouer une fois ne signifie pas l'échec, car je n'ai jamais été prête, seulement assez courageuse pour tenter. »