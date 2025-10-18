Madagascar: Betroka - Trois gendarmes abattus par les dahalo

Un vol de bétail a dégénéré en affrontements meurtriers dans le district de Betroka, causant la mort de trois gendarmes.

Trois gendarmes ont été tués hier au cours d'un affrontement sanglant avec un groupe de dahalo à Isoanala, dans le district de Betroka. L'attaque, survenue vers 2 heures du matin à Tanandava, a mobilisé une soixantaine d'assaillants armés qui ont dérobé plusieurs centaines de zébus.

Outre les trois membres des forces de l'ordre, des villageois ont également perdu la vie, et des morts sont signalés du côté des assaillants, selon le journaliste Théophile Norbert, basé à Betroka pour la RNM/TVM.

Ce confrère rapporte que plus de cinq cents zébus ont été emportés depuis le hameau d'Ambatomainty-Tanandava. À l'aube, les propriétaires des bêtes, accompagnés de gendarmes, ont entamé une poursuite vers l'est, suivant les traces laissées par le troupeau.

Le député du district, Nicolas Randrianasolo, affirme que le nombre de zébus volés pourrait atteindre les sept cents.

« Le troupeau se dirige vers Andriamena. J'ai déjà informé le chef de file du Conseil présidentiel pour la refondation de la République de la gravité de la situation », déclare-t-il. Il confirme également que des éleveurs ont été blessés durant l'attaque.

Armes

Sur le terrain, les opérations conduites par les gendarmes se poursuivent. Un officier joint par téléphone a indiqué que le corps de l'un des trois gendarmes tués a déjà été récupéré. Les deux autres sont en cours de localisation. Les armes de service de ces derniers n'ont pas encore été retrouvées.

« Nous sommes toujours sur le terrain. La zone est vaste et difficile d'accès », précise-t-il.

L'attaque fait resurgir les peurs liées à l'implantation croissante des voleurs de zébus armés dans le Sud du territoire, où les dahalo opèrent souvent en groupes organisés et lourdement armés. Malgré les efforts des forces de l'ordre et les dispositifs de sécurité mis en place, les vols de bétail continuent de faire des ravages dans les communautés rurales, mettant en péril la sécurité des habitants et l'économie locale.

Les autorités régionales et nationales sont attendues pour fournir des précisions sur les mesures prises, les renforts déployés et les suites judiciaires éventuelles. En attendant, la population d'Isoanala reste sous le choc, endeuillée et inquiète face à une violence qui semble s'intensifier.