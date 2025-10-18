Madagascar: Discours à Ambohidahy - Florent Rakotoarisoa charge Rajoelina

Un désaveu. Tout dans le discours de Florent Rakotoarisoa, président de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), durant la cérémonie de prestation de serment du nouveau Chef de l'État, hier à Ambohidahy, s'y apparente. Il s'agit d'un désaveu de Andry Rajoelina, désormais ancien président de la République, bien qu'il n'ait pas directement prononcé son nom.

«Ici, nous nous adressons à l'ancien Président, avec respect, pour lui lancer un appel solennel : nous le prions de mettre fin aux campagnes de dénigrement menées contre la Haute Cour constitutionnelle à l'étranger et auprès des organisations internationales, lesquelles semblent n'écouter qu'une seule version des faits», déclare le président de la Cour d'Ambohidahy. Il ajoute : «Nous faisons appel à votre véritable amour de la patrie, et nous vous demandons de démontrer aujourd'hui votre attachement à la démocratie et à l'écoute du peuple.»

Considéré par l'opinion politique comme étant parmi les fidèles d'entre les fidèles de l'ancien locataire d'Iavoloha, le président de la HCC l'a toutefois chargé sans ménagement et publiquement, hier.

Exposés

Semblant reprocher à l'ancien Président d'avoir quitté le pays, le juge constitutionnel lance : «Quand la situation dans le pays était tendue et critique, la HCC n'a jamais fui. Elle est restée, prête à assumer pleinement ses responsabilités. Elle a contribué à rétablir l'ordre et la stabilité, alors même que nous étions directement exposés à la violence, aux incendies, aux destructions de maisons et aux menaces contre nos vies.»

Avec une voix affaiblie par la grippe, selon ses explications, Florent Rakotoarisoa renchérit en déclarant : «Je tiens ici à remercier mes collègues de la HCC, qui n'ont pas abandonné le combat, mais ont tenu bon. Voilà ce que signifie véritablement l'amour de la patrie : faire face quand survient une grande épreuve, et non fuir ses responsabilités ni quitter son pays.»

Avant le début de la cérémonie de prestation, Rinah Rakotomanga, ancienne directrice de la communication de la présidence de la République, est arrivée sur place. Selon ses explications, c'était pour déposer une requête de Andry Rajoelina, en interprétation de la décision de la Cour d'Ambohidahy, publiée mardi. Cette décision dans laquelle la HCC constate la vacance du siège de président de la République et de celui de président du Sénat. Et dans laquelle elle invite l'autorité militaire, incarnée par le colonel Michaël Randrianirina, à assurer l'intérim au rôle de Chef de l'État.