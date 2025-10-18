Madagascar: Parcs solaires - Axian Energy étend ses activités en Côte d'Ivoire

Stratégique. Après le Bénin, le groupe malgache Axian étend ses activités sur le continent africain. Dans un projet solaire d'envergure en Côte d'Ivoire, le groupe Axian, avec Africa Via et Infraco, lancent le projet Kong Solaire.

Il s'agit de l'un des premiers parcs solaires d'envergure dans ce pays. « La Côte d'Ivoire fait un pas de plus vers son indépendance énergétique avec le soutien du milliardaire malgache Hassanein Hiridjee et de son entreprise Axian Energy, qui finance le projet solaire Kong Solaire à hauteur de 50 millions d'euros (58 millions de dollars) », indique le site Billionaires Africa.

L'usine, située dans la région du Tchologo, couvrira environ 80 hectares et produira environ 98 gigawattheures d'électricité chaque année, suffisamment pour alimenter plus de 240 000 foyers. Depuis quelques années, le groupe Axian poursuit son implantation sur le continent à coups de projets solaires et énergétiques durables. De nouveaux projets ont vu le jour, notamment à travers les chantiers dans plusieurs pays dont Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, le Cap-Vert, le Gabon, le Rwanda ou encore le Sénégal.

Selon Benjamin Memmi, PDG d'Axian Energy : « Kong Solaire reflète notre conviction que l'Afrique peut façonner son propre avenir énergétique, un avenir durable, inclusif et fiable », ajoute-t-il.

Empreinte renouvelable

Axian Energy s'associe à Amos Holding et InfraCo, avec un financement de la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO). Ce projet est l'un des premiers parcs solaires soutenus par des fonds privés en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans la stratégie du pays visant à porter les énergies renouvelables à 45 % de son mix énergétique d'ici 2030.

Sous la direction de Hiridjee, Axian continue d'élargir son empreinte renouvelable à travers l'Afrique, avec plus de 150 mégawatts actuellement gérés et plus de 1 gigawatt en développement. Kong Solaire est l'une des premières centrales solaires privées de la Côte d'Ivoire. Ce projet illustre comment les partenariats entre gouvernements et investisseurs privés contribuent à la création de nouveaux modèles d'énergie propre dans la région. Les parties prenantes affirment que l'objectif est d'attirer davantage de capitaux privés dans les infrastructures renouvelables et d'encourager des développements similaires en Afrique de l'Ouest.