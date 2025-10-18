Madagascar: Devises - L'ariary flanche face à l'euro

18 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Itamara Otton

Décrue passagère ou tendance ? Telle est la question face à ce début de dépréciation de l'ariary. La conjoncture actuelle n'est pas favorable à la monnaie nationale par rapport à la monnaie unique. Malgré une relative stabilité lors des deux premiers semestres de cette année, l'ariary a commencé à se déprécier depuis mardi.

Le taux de change a grimpé à 5 200 ariary pour un euro sur les changes non officiels, et les opérations de la Banque Centrale montrent que la monnaie nationale atteint les 5 188 ariary pour un euro. Par rapport au dollar, l'ariary s'échange à 4 507 dollars. Selon la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), « Depuis avril 2025, le cours de l'euro dépasse régulièrement les ar 5 000. Le 20 septembre, il a atteint ar 5 176 », une situation qui pourrait traduire la faiblesse de la monnaie nationale mais aussi des tendances mondiales à l'heure actuelle.

Selon la BFM, « La situation mondiale actuelle est caractérisée par une faiblesse du dollar US sur les marchés internationaux, résultant en une hausse continue de la parité EUR/USD. L'euro est renforcé. Le taux de change de l'ariary est ainsi soumis à un contexte mondial complexe et incertain ». Il y a également les mesures douanières américaines qui ont perturbé les flux mondiaux. La santé de l'ariary est aussi à évaluer par rapport au dollar, selon la Banque Centrale. En effet, plus de 60 % des transactions de la Grande Île se font avec le fameux billet vert.

La Banque Centrale a aussi précisé son rôle, en affirmant ne pas intervenir pour fixer un taux de manière arbitraire sur le marché des devises. « Son rôle se limite au lissage des volatilités excessives et à renflouer les réserves de change lorsque le marché le permet », indique l'institution financière.

