Madagascar: Transport aérien - Un Malgache aux manettes de Madagascar Airlines

Après le départ de Thierry de Bailleul, l'ancien directeur général de la compagnie, c'est le directeur général adjoint qui reprend les rênes de Madagascar Airlines par intérim. Il s'agit de Mahery Andriamamonjy, choisi par le conseil d'administration pour les représenter et poursuivre les opérations de la société dans ce contexte tendu.

« Mahery Andriamamonjy, précédemment directeur général adjoint, a été nommé directeur général par intérim. Il est assisté par une direction collégiale composée de responsables expérimentés dans les domaines opérationnel, financier et commercial, pleinement mobilisés pour garantir la continuité des activités », indique la compagnie dans un communiqué envoyé hier à la presse. Madagascar Airlines indique aussi que ses opérations continuent et se poursuivent normalement sur l'ensemble du réseau, des dessertes domestiques pour l'heure actuelle.

Mercredi, l'ancien DG de Madagascar Airlines, Thierry de Bailleul, avait démissionné, poussé par le syndicat du personnel. Ces représentants n'ont pas donné plus de détails quant à ses motifs, mais ils avaient déjà pointé du doigt la mauvaise gestion dans la société, même depuis la transition d'Air Madagascar, toujours en liquidation judiciaire, vers Madagascar Airlines. Le patron sortant avait effectué la passation hier, au siège de la compagnie.

Dans une lettre adressée à son personnel, il a indiqué faire face à un « climat de défiance interne » rendant sa mission « impossible sans risque d'aggraver la situation ».

Il a fait part également de la situation délicate de la société. « Nous sommes dans une situation financière qui reste fragile, avec une trésorerie extrêmement tendue, et plusieurs échéances critiques de paiement interviendront dans les jours qui viennent. Les lessors et bailleurs de fonds (notamment la Banque mondiale) observent la stabilité managériale de très près », regrette-t-il. Il affirme même que certains partenaires avaient réagi face à son « faux départ » en juillet, menaçant de suspendre leurs contacts.