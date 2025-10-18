Madagascar: Une zone suspecte se dirige vers l'Ouest

Météo Madagascar suit de près l'évolution d'une zone suspecte située au Nord-est du bassin sud-ouest de l'océan Indien.

« Elle se dirige vers l'Ouest », rapporte Lahatra Mampionona, prévisionniste au service des prévisions météorologiques de la Direction générale de la météorologie, hier. Ces circulations vont s'intensifier et pourraient devenir une tempête tropicale en cette fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.

Météo France La Réunion indique que ce système dépressionnaire a montré des signes d'intensification, hier, et devrait s'intensifier davantage pour atteindre, dès ce samedi 18 octobre, le stade de tempête tropicale modérée. Il sera baptisé Chenge si ce stade est atteint. « Il n'y a pas encore de risque que le système touche Madagascar dans les cinq prochains jours », rassure le prévisionniste malgache.

Il s'agit de la 4e perturbation de la saison cyclonique 2025-2026 et pourrait être la 3e à être baptisée.

La population est appelée à se préparer à cette saison cyclonique dès le début de la saison. Un à trois cyclones pourraient impacter Madagascar, selon les prévisions de Météo Madagascar. Il y aurait autant de risques d'atterrissage sur les côtes Est que sur les côtes Ouest de Madagascar. Météo Madagascar souligne que, vu le contexte actuel du changement climatique, il suffit d'un seul cyclone intense pour causer des impacts considérables.