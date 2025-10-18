Madagascar: Empoisonnement - Tojo Rahamefy retombe malade

Tojo Rahamefy, le jeune homme empoisonné et évacué à Maurice en septembre, lance un nouvel appel à l'aide. Il est de nouveau malade. « Le résultat de la fibroscopie réalisée la semaine dernière montre qu'une nouvelle masse se développe dans ma corde vocale », a confié hier ce jeune père de famille.

Cette anomalie perturbe profondément sa vie quotidienne. « Je ne peux pas travailler, car dès que je bouge, je ressens une détresse respiratoire », ajoute-t-il. Il souffre également de pertes de mémoire : « Je dois écrire ce que je veux dire, car j'oublie rapidement », explique-t-il.

Complications tardives

La suite de son traitement dépend des résultats du scanner, réalisé récemment. « On ne sait pas encore si une nouvelle opération sera nécessaire », précise-t-il.

Tojo Rahamefy avait été évacué en urgence vers un hôpital à l'île Maurice le 7 septembre 2025, suite à une complication de la trachéotomie pratiquée en juin au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), alors qu'il se trouvait dans un état critique. C'est cette même complication qui le touche actuellement. « J'ai commencé à ressentir de l'essoufflement peu après mon retour de Maurice. Un médecin à Madagascar m'a alors prescrit une fibroscopie », raconte-t-il.

Tojo Rahamefy fait partie des quelques victimes ayant été trachéotomisées qui souffrent des complications tardives de cette intervention médicale.

Ce rescapé de l'« anniversaire noir » près d'Ambohimalaza en juin 2025 sollicite un soutien « pour traverser cette période difficile ». Il est joignable au +261 33 467 3272.