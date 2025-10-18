Madagascar: La crise politique freine l'élan sportif

Les turbulences politique et économique qui secouent actuellement Madagascar, n'épargnent pas le monde du sport, entraînant annulations, reports et incertitudes. L'élan sportif malgache, si dynamique ces dernières années, se retrouve brusquement freiné, laissant athlètes et fédérations, sans distinction, dans une profonde inquiétude. Tous les acteurs souhaitent un retour à la normale pour préparer les échéances à venir. Le nouveau ministre de tutelle est ainsi très attendu pour relancer la machine.

Depuis plusieurs semaines, la situation nationale pèse lourdement sur le calendrier des fédérations, avec le report quasi total de tous les événements prévus, sans distinction.

Le Marathon international de Madagascar, prévu ce week-end, a été reporté à l'année prochaine, un coup dur pour les coureurs locaux et étrangers déjà engagés. De même, le circuit ITF junior de tennis, qui devait accueillir de jeunes talents de la région et d'autres continents, a été annulé purement et simplement, privant la nouvelle génération d'une précieuse occasion de se mesurer au niveau international.

Les conséquences vont bien au-delà de la simple annulation d'événements. C'est toute la préparation des athlètes malgaches qui vacille. Plusieurs disciplines voient leurs programmes suspendus ou perturbés, alors que la visibilité internationale du pays, construite à force d'efforts, s'effrite peu à peu.

Incertitudes

Dans ce contexte, les fédérations tentent tant bien que mal de sauver l'essentiel. Certaines craignent que la situation compromette les déplacements à l'étranger pour les compétitions qualificatives africaines et mondiales. Le manque de visibilité sur les appuis logistiques et financiers aggrave encore les incertitudes.

Pourtant, un grand rendez-vous international reste maintenu à ce jour. C'est l'Africa Cup de basketball 3x3, que Madagascar doit accueillir en décembre. Les dirigeants de la Fédération Malgache de Basketball s'activent pour maintenir l'organisation malgré le climat tendu, conscients de l'importance de cet événement pour le prestige du pays. Mais la réussite de ce pari dépendra du retour à une stabilité minimale dans les prochaines semaines.

Interviewé via WhatsApp, Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB, reste optimiste. « À l'heure où nous nous parlons, il n'y a aucun changement concernant les dates prévues pour l'Africa Cup 3x3. Les préparatifs suivent leur cours normal. La FIBA et FIBA Afrique ont déjà mis en place toutes les stratégies pour la réussite de l'événement », confie-t-il.