Madagascar: Ndranto Rakotonanahary - « Sans stabilité politique, le sport malgache ne peut avancer »

interview

Le coach de Mb2all, Ndranto Rakotonanahary, revient sur les effets néfastes de la crise politique actuelle à Madagascar.

En quoi la crise politique actuelle affecte-t-elle le sport malgache ?

Les impacts sont directs et profonds. Chaque fois qu'il y a un changement au ministère des Sports, les projets en cours s'arrêtent ou prennent du retard. Cela crée un blocage dans la mise en oeuvre des programmes et décourage les acteurs sur le terrain.

Qu'en est-il du soutien financier aux fédérations ?

Les subventions sont suspendues ou retardées. Et souvent, pendant les crises, les budgets sont réorientés vers d'autres priorités, comme la sécurité ou la santé. Le sport devient secondaire, alors qu'il devrait être un vecteur de cohésion sociale.

La tenue des compétitions nationales et internationales est-elle aussi compromise ?

Oui, beaucoup d'événements sont annulés ou déplacés. Par exemple, le Road to BAL, qui devait se tenir à Madagascar, a été déplacé. Cela brise le rythme des clubs et mine la crédibilité du pays auprès des instances sportives internationales.

Que faudrait-il faire pour relancer le mouvement sportif ?

La stabilité politique, avant tout. Tant que l'incertitude régnera, aucun projet ne pourra avancer durablement. Le sport a besoin de sérénité pour se reconstruire et pour s'épanouir.