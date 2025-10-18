Afrique: Miss Tourism - Hendry Tsiky invite le public à voter pour Madagascar

La grande finale du concours Miss Tourism International se tiendra ce samedi 18 octobre en Malaisie, et la représentante malgache, Hendry Tsiky, appelle le public à voter massivement pour Madagascar.

Déterminée à faire briller la Grande Île sur la scène internationale, elle se dit prête à donner le meilleur d'elle-même pour défendre les couleurs de son pays.

Sous les projecteurs du Genting International Showroom, à Resorts World Genting, le monde entier s'apprête à découvrir les finalistes de la 28e édition de ce prestigieux concours. Parmi elles, Hendry Tsiky, Miss Tourism International Madagascar, se distingue par sa fierté nationale et son profond attachement à la culture malgache.

Créé pour promouvoir le tourisme, la culture et l'amitié internationale, Miss Tourism International valorise la beauté, l'intelligence et l'engagement des jeunes femmes du monde entier. Outre le vote du jury, qui évalue la prestance et les qualités personnelles de chaque candidate, le vote du public joue un rôle déterminant dans le classement final. Les internautes peuvent ainsi soutenir leur favorite et contribuer directement à son succès.

Lors de la répétition générale tenue le 16 octobre, les déléguées ont peaufiné leurs prestations à travers défilés et spectacles de danse, offrant un aperçu prometteur du grand show de clôture, où elles défileront dans trois catégories de tenues. L'ambiance était à la fois concentrée et enthousiaste, entre rigueur et partage.

Fidèle à ses racines, Hendry Tsiky met en avant la culture malgache à travers des tenues réalisées en soie et en soga, des tissus nobles et emblématiques du savoir-faire artisanal de Madagascar. Élégance, originalité et authenticité seront ses plus grands atouts pour séduire jury et public.

Convaincue que la réussite passe aussi par la solidarité nationale, la jeune ambassadrice invite les Malgaches du monde entier à voter pour elle.