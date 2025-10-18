Une task-force composée des acteurs de l'éducation nationale et des Forces Armées de la région de Sédhiou vont conjointement mettre en oeuvre un programme de promotion des valeurs de citoyenneté et de patriotisme au lycée emblématique de Sédhiou, à partir du 23 octobre prochain et ce pour quinze (15) jours discontinus.

C'est ce qu'ont fait savoir hier, vendredi 17 octobre 2025, les autorités de ces deux institutions à l'occasion d'une réunion préparatoire de ces journées qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme dénommé «Waajal Xale-yi».

Il s'agit en effet d'un programme pilote de renforcement des mécanismes de citoyenneté et de patriotisme dénommé «Waajal Xale-yi», en vue de la transformation qualitative du capital humain. Ce programme cible, d'une part, les élèves des classes de seconde, y compris ceux des écoles coraniques, et, de l'autre, les inspecteurs, les enseignants et les maîtres coraniques qui serviront de relais.

La mise en oeuvre est à la charge du ministère de l'Education nationale, de concert avec le ministère des Forces Armées, liés par plusieurs conventions. «C'est un programme innovant et ambitieux qui vise à promouvoir les valeurs civiques et patriotiques des élèves. Nous allons établir un calendrier des activités pour que cela n'impacte pas le reste des programmes pédagogiques de l'établissement. C'est vraiment un programme intéressant qui va préparer les élèves à une vie future meilleure et responsable», a déclaré Cheikh Yaba Diop l'Inspecteur d'académie (IA) de Sédhiou.

Le Lieutenant-colonel Fernand Bienvenue Diatta, Commandant le 26e Bataillon de Reconnaissance d'Appui (BRA) et représentant le Commandant de la zone militaire N°6, a décliné les attentes à l'issue de ces activités d'une quinzaine de jours. «C'est de promouvoir l'esprit civique, collectif et durable de nos jeunes élèves. C'est un mécanisme universel de valorisation de l'esprit patriotique mais aussi de civisme de nos jeunes. C'est le lieu de saluer cette belle collaboration entre le ministère de l'éducation nationale et celui des forces armées».

Si les résultats de l'évaluation retournent concluants, la mise à l'échelle pourrait être envisageable, répond le Lieutenant-colonel Fernand Bienvenue Diatta. «A l'issue de l'évaluation, nous allons apprécier l'impact et ensuite, de commun accord entre le ministère de l'éducation nationale et les forces armées, étudier la possibilité de l'extension vers les autres classes», dit-il.

Le lycée emblématique de Ibou Diallo abrite cette phase test, avec 400 apprenants de la seconde, à partir du 23 octobre prochain. La présidente de son gouvernement scolaire ne doute point de l'impact de ce programme. «C'est un programme très intéressant qui va permettre de changer le comportement de beaucoup de jeunes élèves par des actions de civisme et de patriotisme. Et c'est vraiment attendu car nous sommes les relais de nos ainés», a souligné Mlle Mame Diarra Samb.

Visite de sites historiques, cours magistraux, activités de plein air et de salubrité publique avec toutes les forces vives en présence, rien n'est laissé au hasard pour le culte de la citoyenneté et du patriotisme, en vue de bâtir une société équilibrée et résolument engagée vers le développement endogène et durable.