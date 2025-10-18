Sénégal: Clôture du 1er forum national du livre et de la lecture - Le ministre Amadou Bâ promet un suivi rigoureux des recommandations

Le Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar a abrité hier, vendredi 17 octobre 2025, la cérémonie de clôture du 1er Forum national du Livre et de la Lecture, présidée Amadou Bâ, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Ce rendez-vous, tenu sous le haut patronage du chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réuni auteurs, éditeurs, libraires, enseignants et acteurs culturels autour du thème : «L'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée».

Dans son discours de clôture, le ministre Amadou Bâ a salué «la richesse et la fécondité des échanges» qui ont marqué les deux journées du forum. Il a souligné que ce cadre d'échanges a permis de dégager des propositions concrètes pour replacer le livre au coeur de la formation, de la citoyenneté et du développement culturel.

Le ministre a insisté sur l'engagement du gouvernement à accompagner durablement les acteurs du secteur du livre, rappelant que ce forum est une initiative du président Bassirou Diomaye Faye, inscrite dans la vision Sénégal 2050. «Le chef de l'État ne ménagera aucun effort pour soutenir ce secteur essentiel à la construction de notre souveraineté intellectuelle», a-t-il assuré, avant de promettre un suivi rigoureux des recommandations issues du forum.

Amadou Bâ a également mis l'accent sur la nécessité d'adapter la politique du livre aux mutations technologiques et sociales. Il a plaidé pour une intégration accrue du numérique et des innovations pédagogiques afin de rendre la lecture «plus accessible, attractive et inclusive», notamment pour les jeunes, souvent confrontés à des difficultés de formation et à un usage peu productif des réseaux sociaux.

Parmi les perspectives annoncées figurent la création d'une Bibliothèque nationale moderne connectée, le renforcement des politiques de lecture publique et la valorisation du droit d'auteur. Le ministre a enfin salué l'ensemble des participants pour leur contribution et a invité tous les acteurs à poursuivre cette dynamique de mobilisation autour du livre, «instrument de souveraineté, de liberté et de progrès».

C'est sur ces mots que le ministre de la Culture a déclaré clos le Forum national sur le Livre et la Lecture 2025, en appelant à faire de cette première édition un point de départ pour une véritable renaissance de la lecture au Sénégal.