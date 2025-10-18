À l'ouverture de la 7e édition de Dakar Industrie, organisée dans le cadre des Assises de l'Entreprise du Conseil national du patronat (CNP), le président du Syndicat des Professionnels de l'Industrie du Sénégal (SPIS), Ousmane Mbaye, a livré un plaidoyer vibrant en faveur d'un renouveau industriel national.

Il appelle à un engagement collectif autour d'un modèle fondé sur la production et la consommation locales, condition essentielle, selon lui, à la souveraineté et à la dignité économique du pays.

C'est dans une atmosphère empreinte de gravité et d'optimisme qu'Ousmane Mbaye, président du SPIS, a pris la parole, à l'occasion de l'exposition «Dakar Industrie 2025». Pour lui, cette rencontre dépasse le simple cadre d'une exposition économique : elle constitue «un rendez-vous de vérité et d'engagement» pour repenser l'avenir de l'industrie sénégalaise.

L'heure est, selon lui, à la lucidité. «Vérité sur l'état de notre industrie, qui traverse aujourd'hui des temps difficiles. Engagement pour mobiliser la Nation autour d'un sursaut industriel indispensable à notre souveraineté économique», a-t-il déclaré devant un parterre d'industriels, d'institutionnels et de partenaires économiques. L'industrie sénégalaise, pilier de résilience nationale. Au fil de son allocution, Ousmane Mbaye a salué la résilience de l'industrie nationale, qui a su maintenir la continuité économique du pays lors des grandes crises récentes.

A titre d'exemple, pendant la pandémie de Covid-19 comme durant la guerre russo-ukrainienne, le secteur industriel s'est illustré par son adaptabilité et son sens du devoir. «Elle a tenu bon, absorbé les chocs logistiques, énergétiques et financiers, et continue de le faire aujourd'hui avec courage et loyauté envers la Nation», a-t-il souligné.

Mais cette ténacité, a-t-il averti, ne doit pas masquer les fragilités persistantes : coûts de production élevés, accès difficile au financement, concurrence déloyale. Pour y remédier, M. Mbaye plaide pour une solidarité économique accrue, impliquant l'État, les banques, les institutions techniques et les consommateurs.

«LE SENEGAL FABRIQUE, LE SENEGAL CONSOMME LOCAL» : UNE AMBITION NATIONALE

Le thème retenu pour édition de cette année, «Le Sénégal fabrique, le Sénégal consomme local», cristallise la vision du SPIS : faire du made in Sénégal un levier de croissance et de souveraineté.

«Ce n'est pas un slogan, mais une stratégie de dignité nationale», insiste Ousmane Mbaye.

Fabriquer localement, c'est transformer les ressources sur place, créer de la valeur ajoutée et offrir des emplois durables. Consommer sénégalais, c'est renforcer la chaîne économique nationale, soutenir les producteurs et consolider les territoires. Le président du SPIS y voit un acte profondément patriotique : «Ce choix du 100% Sénégal n'est pas seulement économique : il est moral et politique. Il traduit une responsabilité partagée entre producteurs, distributeurs, pouvoirs publics et citoyens.»

Au-delà des chiffres et des bilans, Ousmane Mbaye a rappelé que l'industrie sénégalaise est aussi porteuse de valeurs humaines et sociétales. Chaque entreprise, a-t-il affirmé, doit incarner la bonne gouvernance, la sécurité au travail, la formation des jeunes et la préservation de l'environnement. Cette philosophie trouve son expression dans la Charte 100% Sénégal, initiée par le SPIS, qui relie la production à la responsabilité sociale et environnementale.

CONSOLIDER LES ACQUIS ET TRANSFORMER L'ESSAI

Aujourd'hui, le Sénégal figure parmi les dix pays les plus industrialisés du continent africain. Un succès que le président du SPIS attribue aux entrepreneurs, ingénieurs et ouvriers qui ont cru, investi et persévéré. Mais ce rang, estime-t-il, doit désormais être consolidé et se traduire par des retombées concrètes sur le développement national. «Il est temps de redonner à l'industrie la place centrale qu'elle mérite dans notre projet de développement.»

Dans un contexte international instable, Ousmane Mbaye appelle à un sursaut collectif. «Produire au Sénégal, consommer sénégalais, c'est bâtir notre souveraineté», indique-t-il. C'est aussi un appel à la fierté nationale, mais aussi à la responsabilité partagée, dans une ère où l'autonomie économique devient synonyme de puissance et de résilience.