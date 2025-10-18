Sénégal: Partenariat Sénégal-FMI - La transparence budgétaire au coeur d'un redressement annoncé

En révélant l'ampleur d'une dette publique longtemps dissimulée, le gouvernement sénégalais a provoqué un séisme économique et politique. Le Fonds monétaire international (FMI), qui vient de confirmer l'existence de cette dette cachée, tout en saluant cet effort de vérité, conditionne désormais son soutien à des réformes structurelles ambitieuses. Entre impératif de transparence et exigence de stabilité, Dakar s'engage dans une phase cruciale de restauration de la confiance.

Le Fonds monétaire international (FMI) a répondu sans délai à la demande d'assistance du gouvernement sénégalais, confronté à une crise de confiance majeure après la révélation au grand jour de graves irrégularités dans les comptes publics. Sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a tenu à saluer, jeudi dernier à Washington, «le courage des autorités sénégalaises» pour avoir révélé «l'immense problème» que constituait la dissimulation d'une partie substantielle de la dette publique.

A travers cette sortie de sa Directrice, le FMI, confirme ainsi le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui, quelques mois après la prise de fonction du nouveau régime, a dévoilé l'existence d'une dette cachée, et la Cour des comptes dont l'audit élucidera plus tard cette faille dans la gouvernance. Elle intervient seulement quelques semaines après que l'ancien président de la République, face à la presse (étrangère), a nié ces faits, déclarant être surpris par de telles allégations. Mieux, cette reconnaissance publique du déséquilibre budgétaire marque un tournant inédit dans la gouvernance économique du pays, jusque-là réputé pour la rigueur de sa gestion.

Selon les chiffres désormais validés par le FMI, le Sénégal affiche un déficit budgétaire de 14% et une dette publique équivalente à 119% du Produit intérieur brut (PIB) -- des niveaux largement supérieurs aux normes de soutenabilité pour un pays émergent. Ces écarts considérables seraient le résultat d'une sous-évaluation volontaire des indicateurs macroéconomiques entre 2019 et 2023, sous le gouvernement de l'ancien président Macky Sall. Toutefois, cette révélation ébranle l'un des fondements du modèle sénégalais à savoir la stabilité macroéconomique, souvent citée comme exemplaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

LA PERTE DE CREDIBILITE STATISTIQUE, PLUS QU'UN ENJEU D'IMAGE

Elle compromet la capacité d'endettement du pays et pourrait renchérir le coût de son financement sur les marchés internationaux. Déjà prudents face à la remontée des taux d'intérêt mondiaux, les investisseurs exigeront désormais des garanties renforcées, tandis que les bailleurs bilatéraux conditionneront leur soutien à une plus grande rigueur budgétaire.

Déjà, face à cette situation, le FMI a suspendu temporairement ses décaissements, en attendant la définition d'un nouveau programme d'ajustement articulé autour de trois priorités : la transparence des finances publiques, la discipline budgétaire et la soutenabilité de la dette. Sous ce rapport, une mission technique du FMI se rendra à Dakar dans les semaines à venir afin d'en préciser les modalités.

LA TRANSPARENCE, UNE EPREUVE POLITIQUE

Au-delà de l'urgence financière, cette crise pose la question de la gouvernance publique. La manipulation des statistiques économiques impacte non seulement la confiance des partenaires internationaux, mais également celle des citoyens envers leurs institutions. En dévoilant les irrégularités héritées du passé, le nouveau pouvoir entend imprimer une rupture politique et éthique, et replacer la responsabilité au coeur de la gestion publique.

Ce redressement moral et institutionnel exigera des mesures concrètes parmi lesquelles le renforcement de la Cour des comptes ; la publication régulière et détaillée des données budgétaires ; les audits indépendants et les mécanismes de contrôle renforcés. Le FMI pourrait, de son côté, imposer un suivi trimestriel des engagements pris, condition indispensable à la reprise des décaissements.

DES RISQUES SYSTEMIQUES SOUS SURVEILLANCE

Profitant de ce contexte, Kristalina Georgieva a élargi son propos à une menace mondiale : la croissance rapide du Secteur financier non bancaire (SFNB), désormais à l'origine de plus de la moitié des financements internationaux. Ce secteur, encore faiblement encadré, pourrait devenir une source de vulnérabilité systémique, particulièrement dans les économies émergentes où les marges budgétaires sont étroites et les capacités de régulation limitées. Cette alerte du FMI trouve une résonance particulière en Afrique, où les flux de capitaux privés, souvent informels ou non régulés, progressent à un rythme soutenu.

Pour le Sénégal, l'heure est à la reconstruction. Le pays doit concilier assainissement budgétaire et relance économique, dans un environnement régional marqué par des incertitudes politiques et la volatilité des marchés.

La reconnaissance des erreurs passées est une étape nécessaire, mais elle devra s'accompagner d'une transformation structurelle durable. Le succès du programme d'aide dépendra de la capacité des autorités à instaurer une culture de la transparence, à moderniser les outils de gestion publique et à regagner la confiance des investisseurs. En définitive, la crise actuelle offre au Sénégal une occasion rare : celle de refonder son modèle de gouvernance économique sur la vérité et la responsabilité.

La transparence, loin d'être une concession au FMI, apparaît désormais comme la condition première de la souveraineté économique du Sénégal. En redressant ses comptes, le pays ne se contente pas de satisfaire ses créanciers : il redonne sens à la notion même de gouvernance publique.