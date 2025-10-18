Sénégal: JoJ Dakar 2026 - Les infrastructures prévues à Diamniadio seront livrées en mars

Le pôle urbain de Diamniadio sera fin prêt pour accueillir la 4ème édition des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar2026. Les infrastructures et les aménagements prévus pour l'évènement seront livrés au mois de mars 2026.

Le Délégué général aux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose l'a annoncé hier, vendredi 17 octobre 2025 à Diamniadio à l'occasion de la cérémonie d'une convention partenariat entre la DGPU et le COJOJ.

A un an jour pour jour ou presque de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar2026, les institutions concernées dans l'organisation de l'évènement accélèrent le pas pour relever le pari de la réussite de cet évènement phare qui sera accueilli pour la première fois en terre africaine. Dans ce cadre, la Délégation générale aux pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose et le comité d'organisation ont signé une convention de partenariat. A travers ce partenariat la DGPU, dont le site de Diamniadio abrite le village olympique et accueille plusieurs compétitions s'est engagée à livrer les infrastructures prévues dès le mois de mars prochain.

« Nous avons le coeur des jeux qui est le village olympique, la centrale de média et l'ensemble des autres infrastructures autour des jeux. Pour permettre à l'organisation de passer de manière optimale, la DGPU a engagé ses équipes à la livraison de ces jeux, en termes d'infrastructures mais aussi en termes d'aménagements d'espaces publics. Nous allons livrer au mois de mars-avril prochain, le parc urbain de Diamniadio, qui est un parc sur plus 3 ha qui va être refait par la DGPU.

Nous allons livrer à cette période aussi, la place des arts qui peut contenir plus de 15000 personnes pour pouvoir être une Fan zone pendant les JOJ et après pendant les évènements sportifs majeurs. Nous avons aussi travaillé sur un aménagement du parcours des jeux, c'est-à-dire à l'entrée du pôle urbain, l'aménagement des ronds-points et l'aménagement urbain autour des sites olympiques, que ce soit Dakar Arena, le CICAD ou le stade Abdoulaye Wade », a dit Bara Diouf.

Le délégué Général aux pôles urbains de Diamniadio qui s'exprimait au cours de la cérémonie de signature de la convention de partenariat avec COJOJ a rappelé que cette signature était l'aboutissement d'un travail entamé depuis plus année avec le COJOJ. Un travail qui s'inscrit dans le cadre du suivi « des diligences présidentielles pour une livraison optimale des JOJ 2026 ».

Avec la signature de cette convention la DGPU et le COJOJ visent à optimiser le travail sur les sites qui doivent accueillir les compétitions mais aussi les activités d'animations qui se dérouleront lors de ces jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

« Cette rencontre est le symbole d'une convergence de vision, de confiance et de responsabilité entre deux institutions nationales mobilisées autour d'un même idéal : faire du Sénégal le premier pays africain à accueillir les JOJ et en faire un modèle de durabilité, d'innovation et de rayonnement continental », a déclaré le délégué général de la DGPU, Bara Diouf.

Pour sa part, le coordonnateur du comité d'organisation des jeux a rappelé le rôle important du pôle et ses perspectives d'aménagement dans la décision de confier l'organisation des jeux au Sénégal.

« Diamniadio, avec ses infrastructures existantes et ses projets, était un des atouts principaux de la candidature gagnante de notre pays à l'accueil des JOJ » a dit Ibrahima Wade qui a souligné le rôle pivot de la DGPU dans la réussite de l'évènement.

Ibrahima Wade s'est dit rassuré quant aux évènements qui seront organisés sur le site du pôle urbain de Diamniadio dans le cadre de ces JOJ. Le coordonnateur a salué un modèle de collaboration interinstitutionnelle si nécessaire pour une parfaite organisation des JOJ Dakar 2026 ». Ces JOJ vont se tenir sur plusieurs sites entre Dakar, Diamniadio et Saly Portudal.