Sénégal: Canoë kayak - 5e festival des jeunes athlètes à Ngor - Guet Ndar en force

La 5e édition du festival des jeunes athlètes de canoé a vécu ce samedi 11 octobre à la plage Ngor. Les Kayakistes issus 12 clubs de Dakar et des régions se sont mesurés dans les différentes catégories filles et garçons (minimes, cadets, juniors, para canoë).

Cette compétition dotée des trophées du président du Cnoss Mamadou Diagne Ndiaye et de Libasse Seck notable à Ngor est une occasion pour la Fédération sénégalaise de Canoë Kayak de passer en revue, de jauger ses jeunes athlètes.

Résultats

Séniors Garçons

GANA Gueye (Ville de Dakar)

M. Mourtada (Seck Guet Ndar)

Ibrahima Gassama (Somone)

Séniors Filles

Aida Mbene Diop (Ndiawdoune)

Sandrine Diaz (Ville de Dakar)

Sokhna Aicha Tambedou (Yarakh)

Para canoë

Babacar Diop(St Louis Handicap)

Pape Makhtar Ngom (Tirou Bi)

Ibrahima Fall(Guet Ndar)

*Minimes Garçons*

Makhete Dieye ( Pondou Khollé )

Djiby Diedhiou (Ville de Dakar )

Babacar Ndir (Ause)

Minimes Filles

Ramatoulaye Dieng Ndoye(Tirou Bi)

Maimouna Faye(Ouakam)

*Cadets Garçons*

- Cheikh Ah. Bamba Mbaye(Guet Ndar)

Adama Fall (Ause)

Magatte Gaye (Guet Ndar)

Cadettes

Anta Mbaye (Tirou Bi)

Aminata collé Mbaye(Olym Ngor)

Mareme Manga Badiane (Tirou Bi)

*Juniors Garçons

Pape Abdou Diongue (Tirou Bi)

Fallou Bathily (Guet Ndar Moole)

El hadji Malick Lo (Yarakh)

*Juniors Filles

Mame Thiane Diarra ( Guet Ndar Moole)

Aminata Sidibe( Ause)

Oumou kantome Dieng ( Guet NDar Moole)