Angola: Un homme de 47 ans tué par un animal sauvage à Zaire

17 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Mbanza Kongo — Un homme de 47 ans a été tué jeudi par un animal sauvage, dans la municipalité de Nzeto, province de Zaire, a appris vendredi l'ANGOP.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la police nationale de Zaire, l'intendant Luis Bernardo, l'incident s'est produit vers 16h dans les bois de la localité de Lué, commune de Musserra, alors que ledit individu pratiquait la chasse.

Il a expliqué que le chasseur, identifié comme Francisco Bernardo Daniel, avait été surpris par un paçaca prétendument « enragé » alors qu'il tentait d'inspecter les pièges utilisés pour capturer les animaux.

« Pendant la chasse, le citoyen susmentionné a trouvé le mammifère pris dans l'un des pièges et, alors qu'il tentait de s'en approcher, a été violemment attaqué », a indiqué la source.

Il s'agit du deuxième cas de chasseur tué par un animal sauvage dans la province de Zaire depuis le début de l'année.

En février dernier, un autre chasseur avait été tué par un buffle dans la municipalité de Tomboco.

