Ile Maurice: La mère récidive, la fille tombe avec elle

Une opération coup de poing menée par le sergent Vydelingum et son équipe de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle a conduit, le dimanche 12 octobre, à l'arrestation d'une mère et de sa fille, soupçonnées d'être impliquées dans un vaste trafic de psychotropes.

La principale suspecte, Mehzabeen Kirdalikhan Nehalkhan, alias Zabeen, âgée de 37 ans, n'en est pas à son premier délit. Bien connue des services de police pour des affaires similaires, elle aurait cette fois-ci entraîné dans sa chute sa propre fille, Bibi Zahra Rujubally, âgée de 19 ans.

L'opération a débuté vers 13 h 44, lorsque les hommes du sergent Vydelingum, assistés du constable Conahye et d'une équipe de la brigade de Rose-Belle, ont investi un terrain en friche à Morcellement Rose-Belle. Lors de la fouille, les policiers ont découvert deux sacs en plastique remplis de comprimés psychotropes, soit plus de 2 200 cachets variés : Zamudol, Pregabalin, Lyrica, Tramazac, Valium et Mogadon.

Alors que les limiers surveillaient les alentours, ils ont aperçu une voiture blanche s'approchant du terrain. Au volant se trouvait Mehzabeen Nehalkhan, accompagnée de sa fille sur le siège passager. Les enquêteurs ont vu la jeune femme descendre du véhicule et se diriger vers la cache où se trouvaient les sacs. En voyant les policiers, la mère a pris la fuite, abandonnant sa fille sur place.

Les officiers sont aussitôt intervenus et ont arrêté Bibi Zahra Rujubally. Quelques heures plus tard, vers 15 h 35, Mehzabeen Nehalkhan s'est finalement rendue d'elle-même à la police. Une perquisition effectuée à leur domicile de Chapel Lane, Rose-Belle, n'a révélé aucun autre élément incriminant. Sur ordre du surintendant Ghoora, la mère a été placée en détention au poste de police de Pailles, tandis que sa fille a été transférée à celui de Vacoas.

Ce n'est pas la première fois que Mehzabeen Nehalkhan se retrouve dans le viseur des forces de l'ordre. En octobre 2023, elle avait déjà été arrêtée par l'ADSU du Sud, dirigée par l'inspecteur Baborally, lors d'une opération à son domicile de Chapel Lane. Les policiers y avaient saisi 600 comprimés psychotropes et Rs 167 000 en liquide, suspectés d'être les recettes de la vente. Une complice, âgée de 20 ans, avait également été arrêtée. Les deux femmes avaient alors été placées derrière les barreaux pour trafic de drogue.

Les antécédents de Mehzabeen remontent à 2021, lorsque les limiers de l'ADSU, sous la supervision de l'assistant surintendant de police Jhurry, avaient mis au jour un autre stock de médicaments dissimulés dans une structure en béton servant de cache. Cette descente avait permis de saisir notamment 100 capsules de Pregabalin 75 mg, 130 de Tramazac 50 mg, 10 de Zamudol LP 100 mg, des tablettes de Lexotanil, Valium, Rivotril, ainsi que plus de 1 300 capsules de divers psychotropes. Une somme de Rs 232 000 avait également été retrouvée sur place.

Les enquêteurs de l'ADSU poursuivent leurs investigations afin de déterminer l'ampleur du réseau et l'origine des médicaments saisis.