Ile Maurice: Une «management company» locale au coeur des affaires de Mamy Ravatomanga

La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête confidentielle sur le très influent homme d'affaires malgache, Mamy Ravatomanga, qui est arrivé à Maurice dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'un jet privé.

Un autre volet de l'enquête concernerait une société de gestion opérant à Maurice, qui, selon nos sources, aurait joué un rôle clé de facilitateur. Plusieurs dossiers importants y seraient centralisés, portant sur des transactions financières significatives dont la portée et la nature exactes restent encore à vérifier.

D'après plusieurs sources concordantes, une rencontre jugée cruciale aurait eu lieu le 18 juin 2025 à Port-Louis entre l'homme d'affaires malgache et le Chief Executive Officer (CEO) de cette société. Selon des informations préliminaires, ce rendez-vous, tenu à huis clos, attire désormais l'attention des autorités mauriciennes, qui pourraient chercher à établir la nature exacte des échanges et des flux financiers qui pourraient en découler. La FCC envisage-t-elle d'approfondir les investigations autour de cette société, soupçonnée d'avoir servi de plateforme de transfert de capitaux entre plusieurs juridictions ?

Réactions et zones d'ombre

Selon nos informations, cette société propose des services de structuration d'investissements, de création de sociétés, d'optimisation fiscale et de conformité réglementaire. Son modèle économique repose sur un accompagnement complet des investisseurs - de la planification financière à la mise en place de véhicules d'investissement internationaux. Contacté pour une réaction, le CEO de cette société a affirmé ne pas connaître personnellement le magnat malgache, tout en reconnaissant que certaines entités affiliées auraient pu collaborer dans certains projets. «Je ne connais pas cet homme. Je nie catégoriquement toutes formes de transaction à travers ma compagnie.»

Nous avons également contacté Me Gilbert Noël, l'un des hommes de loi représentant Mamy Ravatomanga. Ce dernier a qualifié les informations circulant sur ces transactions de non fiables : «I believe that those information are not reliable», a-t-il déclaré. L'enquête de la FCC, encore à un stade préliminaire, devrait permettre d'éclaircir ces zones d'ombre. Si des preuves concrètes venaient à confirmer que des transactions douteuses ont été facilitées via cette structure, cela pourrait ouvrir un nouveau volet dans la lutte contre le blanchiment de capitaux à Maurice. Dans un contexte où plusieurs dossiers de corruption et de fraude financière secouent déjà le pays, cette affaire pourrait bien révéler des choses.