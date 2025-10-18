Ile Maurice: La FCC enquête sur Lino et deux autres acolytes

18 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Au fur et à mesure que la Financial Crimes Commission (FCC) oriente son enquête vers Madagascar, l'existence d'un réseau bien organisé entre Maurice et la Grande île devient de plus en plus évidente pour les enquêteurs. La police anti-corruption de Madagascar prévoit de mener des interrogatoires rigoureux afin de démêler les ramifications de ce réseau et d'identifier tous les acteurs impliqués.

Le nom de Jean Lino, recherché, revient régulièrement dans les investigations. L'un des présumés suspects déjà arrêtés a fourni des informations précises sur la structure du réseau, qu'il décrit comme hautement organisé et familial. Selon nos sources, le réseau comprenait autre-fois Jean Hubert Celerine, alias Franklin : «Tou ti enn sel famiy.» Depuis l'arrestation de Franklin, le réseau est rentré dans l'ombre, laissant Lino et son cousin, arrêté et détenu actuellement à Madagascar, reprendre le flambeau.

Jean Lino est identifié comme un entrepreneur possédant un parc automobile luxueux, comprenant une Ford Wildtrak, une Range Rover, une BMW X5 et un 4x4 2024. Il serait également impliqué dans des courses clandestines à Paris et posséderait plusieurs biens immobiliers à Maurice, notamment des maisons et terrains à Baie-du-Tombeau, ainsi qu'une quincaillerie. Ses déplacements se font fréquemment sur Dubaï et la Thaïlande.

Un autre protagoniste possède également un parc automobile de luxe : une BMW Série 5, une X5 et un Ford Wildtrak 4x4. Il est à la tête de plusieurs sociétés, et possède un terrain et une maison en construction à St-François, route Petit-Raffray. Son nom apparaît dans plusieurs dossiers judiciaires : il a été condamné pour détention d'armes à feu, impliqué dans une fusillade et cité dans l'enquête sur un meurtre. Il aurait effectué plusieurs voyages à Dubaï.

Enfin, un manager d'hôtel serait propriétaire d'une X5, une Range Rover, un appartement et un terrain avec une maison en construction à St François. Il dirige également une société et a effectué de multiples voyages à La Réunion et Dubaï.

L'enquête en cours de la FCC et de la police anti-corruption de Madagascar vise à mettre au jour tous les acteurs et leurs avoirs. Les aveux déjà recueillis indiquent que le réseau fonctionne comme une organisation structurée, avec des membres répartis entre Maurice et Madagascar, utilisant à la fois des biens immobiliers, des sociétés locales et des voyages internationaux pour faciliter des activités illicites. Le déroulement des prochains interrogatoires pourrait révéler l'ensemble du réseau et ses ramifications transnationales.

