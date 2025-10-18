Afrique: Seynabou Ka de l'APS nominée pour le Prix du meilleur journaliste de mini-football

18 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La journaliste sportive de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Seynabou Ka, figure parmi une vingtaine de journalistes africains nominés pour le Prix du meilleur journaliste de mini-football en Afrique, a annoncé vendredi la Confédération africaine de mini-football (CAM) sur son site officiel.

Selon l'instance continentale, 19 journalistes ont été retenus pour leur contribution à la promotion et à la diffusion du mini-football à travers leurs organes de presse respectifs.

Le lauréat sera désigné à la fin de l'année 2025, à l'issue de l'examen des candidatures par un comité spécial mis en place par la CAM, précise la même source.

Outre Seynabou Ka du Sénégal, les journalistes nominés proviennent notamment du Bénin, de la Libye, du Burkina Faso, du Maroc, de l'Égypte, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et de la Guinée.

Ancienne cheffe du service des sports de l'APS, Seynabou Ka couvre depuis quelques temps l'actualité du mini-football, avec une attention particulière portée à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline, dont la dernière édition s'est tenue à Derna du 14 au 25 juillet 2025, en Libye, pays hôte et futur vainqueur du tournoi.

Membre de l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), la journaliste s'investit activement dans la vulgarisation de cette discipline au niveau national. L'APMFS prévoit d'organiser un tournoi en décembre prochain pour renforcer sa promotion.

Créée en 2016, la Confédération africaine de mini-football est membre de la Fédération mondiale de mini-football, une organisation entièrement indépendante de la FIFA.

