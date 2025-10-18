Sénégal: Kaolack - Trois individus arrêtés pour vols de motos 'Jakarta' au quartier Dialègne

Kaolack — Des éléments du commissariat d'arrondissement de Ndorong, à Kaolack (centre), ont interpellé jeudi trois individus impliqués dans des vols de motos de type "Jakarta" au quartier Dialègne, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, l'opération a été déclenchée à la suite d'un appel téléphonique signalant la présence de trois suspects appréhendés par des habitants du quartier Dialègne pour des faits présumés de vol de motos.

Dépêchée sur les lieux, une équipe d'intervention de la police a procédé à l'interpellation des mis en cause et à la saisie de quatre motos retrouvées en leur possession.

Les plaintes recueillies indiquent que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025, vers trois heures du matin, deux propriétaires de motos domiciliés à Thioffack avaient constaté la disparition de leurs engins, garés à leur domicile.

Les investigations menées par les services de police ont permis de retrouver la trace des motos volées chez un vendeur de melons, identifié comme l'un des trois suspects arrêtés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, informe la Police nationale dans une note transmise vendredi à l'APS.