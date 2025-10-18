Sénégal: Kaolack - Trois individus arrêtés pour vols de motos 'Jakarta' au quartier Dialègne

18 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Des éléments du commissariat d'arrondissement de Ndorong, à Kaolack (centre), ont interpellé jeudi trois individus impliqués dans des vols de motos de type "Jakarta" au quartier Dialègne, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, l'opération a été déclenchée à la suite d'un appel téléphonique signalant la présence de trois suspects appréhendés par des habitants du quartier Dialègne pour des faits présumés de vol de motos.

Dépêchée sur les lieux, une équipe d'intervention de la police a procédé à l'interpellation des mis en cause et à la saisie de quatre motos retrouvées en leur possession.

Les plaintes recueillies indiquent que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2025, vers trois heures du matin, deux propriétaires de motos domiciliés à Thioffack avaient constaté la disparition de leurs engins, garés à leur domicile.

Les investigations menées par les services de police ont permis de retrouver la trace des motos volées chez un vendeur de melons, identifié comme l'un des trois suspects arrêtés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, informe la Police nationale dans une note transmise vendredi à l'APS.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.