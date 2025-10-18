Sénégal: Tivaouane - Le préfet affiche sa 'fermeté' face aux actes de vandalisme

Tivaouane — Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a réaffirmé vendredi sa détermination à "combattre vigoureusement" toute forme de délinquance et de désordre susceptibles de troubler la quiétude des populations.

Lors d'une tournée de sensibilisation auprès des commerçants et des habitants sur les emprises de l'espaces publics, le représentant de l'État a mis en garde les auteurs d'actes de vandalisme et d'agression enregistrés ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la commune de Tivaouane.

"Nous ne tolérerons aucune attaque contre des citoyens honnêtes, ni contre les institutions", a-t-il averti.

Selon lui, une enquête est en cours pour identifier les auteurs de récents saccages qui ont visé la mairie de Tivaouane.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"J'invite les parents à dialoguer avec leurs enfants. Les forces de défense et de sécurité seront désormais sourdes à toute intervention, après l'arrestation des fauteurs de troubles", a averti le préfet, sur un ton empreint de fermeté.

Les autorités administratives et municipales ont, par ailleurs, réaffirmé leur engagement à assurer le suivi des opérations de sécurisation, dans un esprit de concertation et de responsabilité partagée.

Récemment, la mairie de Tivaouane a fait l'objet d'actes de vandalisme en recevant la visite de personnes non encore identifiées Cela fait suite à une série d'agressions signalées dans plusieurs quartiers de la commune.

Selon des sources policières, des jeunes "âgés de moins de 25 ans, résidant notamment à Keur Mass, Keur Ndiobo et Kouly, multiplient les attaques nocturnes, souvent à bord de motos de type +Jakarta+ et armés de machettes".

Le quartier de Keur Ndiobo concentre le plus grand nombre de plaintes, précisent les mêmes sources. Face à cette recrudescence de la violence, le commissariat urbain de Tivaouane a renforcé ses dispositifs de sécurité et intensifié les patrouilles nocturnes dans les zones les plus exposées.

Par cette sortie, le préfet Mamadou Guèye a tenu à rappeler "la détermination de l'État à faire respecter l'ordre public et à traduire en justice tous ceux qui chercheraient à semer le trouble" dans la cité religieuse.