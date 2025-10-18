Sénégal: Nganda - La gendarmerie met la main sur sept kilogrammes de chanvre indien à Diamagadio

Kaffrine — Les éléments de la brigade de proximité de la gendarmerie de Nganda ont saisi, vendredi, sept kilogrammes de chanvre indien à Diamagadio, une localité de la région de Kaffrine (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, cette opération a été menée à la suite de renseignements faisant état d'un trafic de chanvre indien en provenance de la Gambie, impliquant des individus qui ravitaillaient leurs clients à Diamagadio à bord d'un véhicule.

Une embuscade a alors été montée aux abords des lieux signalés, permettant l'interpellation des suspects et la saisie de leur véhicule, indique la source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.