Sénégal: Nganda - La gendarmerie met la main sur sept kilogrammes de chanvre indien à Diamagadio

18 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Les éléments de la brigade de proximité de la gendarmerie de Nganda ont saisi, vendredi, sept kilogrammes de chanvre indien à Diamagadio, une localité de la région de Kaffrine (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, cette opération a été menée à la suite de renseignements faisant état d'un trafic de chanvre indien en provenance de la Gambie, impliquant des individus qui ravitaillaient leurs clients à Diamagadio à bord d'un véhicule.

Une embuscade a alors été montée aux abords des lieux signalés, permettant l'interpellation des suspects et la saisie de leur véhicule, indique la source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.