Sénégal: Air Sénégal - Le Groupe de sociétés d'aviation diversifiées lancé

Air Sénégal annonce vendredi, la création effective de ses filiales, marquant une étape majeure dans la structuration du secteur aérien national et la mise en place du Groupe de sociétés d'aviation diversifiées.

Conformément aux décisions issues du Conseil interministériel du 3 avril 2025, présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, la compagnie nationale Air Sénégal a créé le Groupe des sociétés d'aviation diversifiées.

Dans un communiqué rendu public vendredi, la compagnie aérienne renseigne que cette annonce s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'une des sept résolutions adoptées lors dudit Conseil. Elle est relative à la création de filiales d'Air Sénégal SA et à la prise de participation de la compagnie nationale dans certaines structures existantes.

« La création du Groupe de Sociétés d'Aviation Diversifiée marque une étape décisive dans la structuration de notre industrie aérienne. Ce projet, voulu par les autorités, traduit la détermination d'Air Sénégal SA à bâtir un écosystème intégré et compétitif », a déclaré Tidiane Ndiaye, directeur général d'Air Sénégal SA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Se positionner comme acteur central d'un écosystème aérien intégré

Cette structuration permet à Air Sénégal, selon la même source, de se positionner comme acteur central d'un écosystème aérien intégré. Elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Il s'agit notamment du transport aérien, de la maintenance en base et en ligne, de la formation, des services aéroportuaires, de la restauration à bord, entre autres.

Ainsi, indique le document, les nouvelles filiales créées sont : Air Sénégal Express, le Centre industriel de Diass (CID), l'Institut de formation Air Sénégal (IFAS), le Teranga Catering, le Teranga Hôtel et le Teranga Online (centre d'appels).

Parallèlement, Air Sénégal renseigne qu'elle poursuit le renforcement de ses participations dans plusieurs structures stratégiques. La compagnie cite particulièrement 2 AS avec la détention de 75 % des parts ; 2 AS Technics qui contrôle 100 % des parts ; Teranga Sûreté Aéroportuaire (TSA) avec qui des négociations sont en cours pour une participation significative.

« Ces réalisations consolident la vision du gouvernement du Sénégal de bâtir un groupe aérien intégré et durable, tout en permettant à Air Sénégal de renforcer son autonomie financière et d'accroître sa crédibilité sur le plan international », rapporte le document.