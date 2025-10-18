Sénégal: Extension du réseau électrique - 14 villages de Dankh Sène connectés

Les travaux d'extension d'électricité du Programme national de développement local (Pndl) ont permis à plus de 200 ménages de la commune de Dankh Sène d'accéder à l'électricité. Le maire de la commune a sollicité un soutien supplémentaire permettant d'améliorer les conditions de vie de ses administrés.

La commune de Dankh Sène a élargi son réseau d'électrification et connecté 14 villages de son territoire grâce à l'appui du Programme national de développement local (Pndl). L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif dudit programme, Papa Alioune, vendredi, à l'occasion d'une cérémonie de réception des travaux d'extension électrique de la commune de Dankh Sène.

Selon Papa Alioune Koné, l'extension du courant électrique de Dankh Sène s'étend sur une longueur de 3 kilomètres et concerne 14 villages. Il a également souligné que ces chantiers ont coûté 20 millions de francs CFA et impacteront la vie quotidienne de plus de 200 ménages.

« Le Pndl a décidé d'ouvrer à permettre aux populations d'avoir des infrastructures minimales de base. Nous avons soutenu ces populations avec le fonds de développement local de 2024. L'objectif est de relier certains villages au réseau et leur permettre d'accéder à l'électrification rurale. Les élèves pourront désormais apprendre convenablement chez eux dans de meilleures conditions », a-t-il remarqué.

Le secrétaire exécutif du Pndl a rappelé que le projet d'extension du réseau électrique de la commune de Dankh Sène s'inscrit en droite ligne dans la nouvelle vision de l'État du Sénégal consistant à permettre à toutes les collectivités territoriales d'accéder aux besoins primaires de ses habitants.

Les 14 villages concernés par l'extension du réseau électrique sont Dankh Sène 1, Dankh Sène 2, Lomène, Thiakh Niang, Thiakh Keur Masalé, Dongho, Ndiogop Diop, Ndiogop Ndiaye, Ngayenne, Ndia 2, Mbayenne Ndankh, Keur Ndiankou, Thièye et Nguèye Nguèye.

Le chef du village de Ndigop Diop, El Hadji Diop, a salué l'initiative de l'extension du courant dans la zone rurale. Il a profité de l'occasion pour solliciter la réhabilitation de certaines infrastructures de base de leur contrée comme la case des tout-petits, la case de santé, le forage, etc.

Le maire de la commune de Dankh Sène, Abdoulaye Sène, a invité le secrétaire exécutif du Pndl à renforcer davantage son appui. Il lui a rappelé les doléances majeures des administrés : l'accès universel à l'électrification rurale, l'électrification du stade municipal, le bitumage ou la réhabilitation de la piste Ndoulo-Dankh Sène-Ndindy.