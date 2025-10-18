Sénégal: Meurtre à la Cité Comico de Yeumbeul - Expulsé de France, il tue un locataire à cause d'arriérés de loyer

Pour une banale histoire de loyer qu'il n'a pas encore payé, un jeune homme a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau au cou lors d'une bagarre qui l'a opposé au fils de sa logeuse, un émigré expulsé de la France. Ce drame est survenu dans la journée du 13 octobre, au quartier Darou Missette sis à la Comico, à Yeumbeul.

Une colère aveugle mal contrôlée peut conduire à des regrets amers. L'émigré Zaccaria Touré, récemment expulsé de la France, l'a appris à ses dépens. Il vivait avec sa mère en Europe, mais pour des faits d'agression, il a été écroué en France et, une fois élargi, il est aussitôt déporté vers son pays d'origine.

Hélas, le voilà qui fait pire en abrégeant la vie d'une personne. Pour une histoire de loyer dont un locataire de sa mère peine à s'acquitter, Zaccaria Touré s'en est pris à lui et, au cours d'une bagarre qui a éclaté entre les deux protagonistes, il a provoqué la mort de son vis-à-vis, après lui avoir planté un coup de couteau au cou. Ce drame est survenu le lundi 13 octobre, vers 15 heures.

Après plusieurs bisbilles provoquées par le fait que la famille Touré n'a pas encore empoché le loyer du locataire Ibrahima Ka, Zaccaria Touré, fils de la logeuse du premier nommé, décide de régler le problème à sa manière. Cependant, même si des témoignages font croire que le défunt ne devait qu'un seul mois d'arriéré de paiement, le mis en cause, lui, soutient le contraire, indiquant que le locataire devait trois mois d'arriérés à sa mère.

Le couteau planté au cou de la victime

Dans tous les cas, ce lundi 13 octobre, lorsque Zaccaria a insisté en vain pour que Ibrahima Ka honore ses arriérés de loyer, il décide d'évacuer les affaires du locataire dehors. Face à l'opposition énergique de Ka, les deux en viennent aux mains. C'est dans ces circonstances que l'expatrié s'est emparé d'un couteau et lui a planté un coup au cou.

Gravement blessé, Ka n'a plus les forces pour continuer la bagarre. Il s'écroule au sol et commence à gémir de douleur. Des voisins interviennent et font tout ce qu'ils peuvent pour lui sauver la vie. Malheureusement, il finit par rendre l'âme. Mis au parfum, les sapeurs-pompiers ont transporté le corps du locataire à la morgue de l'hôpital général Idrissa Pouye (ex-Cto).

C'est dans ces circonstances que la police est arrivée à son tour. Conscient d'avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier se fond dans la nature et se réfugie chez lui. Les traces de sang que les policiers ont découvertes dans la cour de la maison ont fait partie des indicateurs qui ont fait croire aux limiers que le fugitif pourrait se cacher dans la maison. Ils fouillent avec minutie les chambres.

Attirés par un bruit provenant de l'intérieur de l'une des pièces, les hommes en kaki défoncent la porte et débusquent Zaccaria Touré avant de l'embarquer dans leur voiture.

Cependant, la foule massée devant la maison s'emploie à venger le défunt. Elle tente de bloquer le passage du véhicule des policiers qui, en professionnels aguerris, réussissent à exfiltrer Zaccaria Touré avant de le conduire au commissariat. Devant l'enquêteur, le mis en cause, 34 ans, avoue son forfait. Il est ainsi placé en garde à vue pour meurtre par arme blanche.