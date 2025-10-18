Sénégal: Festival international à Montréal - Amanekh s'attaque à Bakary Sakho, aujourd'hui

Ce samedi 18 octobre, le Centre Pierre-Charbonneau de Montréal accueillera un événement exceptionnel organisé par Beuz Pro et ses partenaires, mettant à l'affiche plusieurs combats. Le duel phare opposera Amanekh, de l'écurie Lébougui de Rufisque, à Bakary Sakho, un Sénégalais vivant au Canada et pratiquant les arts martiaux.

Le lutteur Amanekh, surnommé le « Requin » de Rufisque, dispose d'une grande expérience pour affronter, aujourd'hui au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal (Canada), son compatriote Bakary Sakho établi au Canada. Son style rusé et sa maîtrise des différentes techniques de la lutte en font un défi de taille pour Bakary Sakho, dont les performances sont scrutées par les amateurs.

Le programme débutera avec un combat de lever de rideau mettant aux prises Boucher Ketchup et Badou Zaky. Le premier, bien que talentueux, est généralement reconnu pour son sens du spectacle plutôt que pour la qualité de ses combats. Ce rendez-vous représente pour lui l'occasion de montrer un autre visage et de surprendre les spectateurs par ses performances.

En face, Badou Zaky, reconnu pour sa rigueur et sa puissance physique, entend tout faire pour s'imposer. Le point d'orgue de l'événement sera le premier face-à-face verbal entre Modou Lô et Sa Thiès, prélude à leur combat royal prévu le 5 avril 2026, sous la bannière d'Albourakh Events. Ce duel de mots entre le « Roc » des Parcelles assainies et le « Volcan » de Guédiawaye polarise toutes les passions et attire l'attention des férus de lutte.

Cet événement à Montréal constitue donc non seulement un moment sportif important, mais aussi un tremplin pour la promotion de la lutte sénégalaise à l'international. Il permet de mettre en valeur des athlètes locaux et expatriés, de susciter l'engouement autour des compétitions à venir et d'offrir au public des confrontations de haut niveau.