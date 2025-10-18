Cote d'Ivoire: Trouble à l'ordre public - Des marcheurs du 11 octobre condamnés à 3 ans de prison ferme

La justice ivoirienne a commencé à rendre ses premières décisions concernant les personnes interpellées lors de la marche du 11 octobre 2025.

À Dabou comme à Abidjan, la majorité des manifestants traduits devant les tribunaux ont écopé de peines de 36 mois de prison ferme, selon des sources judiciaires et des observateurs présents aux audiences.

Selon le procureur, Oumar Braman Koné, environ 700 personnes ont été arrêtées. Aussi, le jugement de 500 autres contrevenants est attendu la semaine prochaine. Le procureur Koné a affirmé jeudi que l'exploitation de téléphones portables de certains interpellés avait révélé « des déclarations graves » appelant à saccager commerces, commissariats ou encore préfectures, assimilables selon lui à des « actes de terrorisme ».

Une information relayée par Jeune Afrique. Pour rappel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se fera le 25 octobre 2025 avec les candidats Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mélo.