Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé sur les réseaux sociaux que le lodge de luxe de Sof Omer, bientôt achevé, soutiendra le plan stratégique décennal de l'Éthiopie en faisant du tourisme un moteur majeur de croissance économique.

Il a souligné que la première journée passée dans la zone de Bale a révélé l'harmonie entre les merveilles naturelles et le développement.

Selon lui, le parc national des monts Bale, riche d'une biodiversité exceptionnelle, demeure un pilier du secteur touristique.

Le potentiel du lodge de Sof Omer sera renforcé par l'achèvement prochain du Dinsho Lodge, situé au coeur du parc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce complexe haut de gamme offrira hébergement et loisirs de qualité, tout en complétant le projet de valorisation de la grotte de Sof Omer.

Abiy Ahmed a également évoqué la modernisation de la route Robe-Goro-Sof Omer-Ginir, essentielle pour relier les zones agricoles productives du Balé oriental au centre du pays et faciliter l'accès aux sites touristiques majeurs.

Long de 29 kilomètres, le projet routier comprend cinq ponts de 12 à 140 mètres et a été construit selon des standards élevés de qualité.

Le Premier ministre a conclu en évoquant le projet de contrôle des crues de la rivière Weib, destiné à réguler le débit d'eau dans la grotte pour garantir son accessibilité toute l'année et préserver son écosystème.

Ces initiatives, a-t-il souligné, illustrent la détermination du gouvernement à promouvoir un développement durable et intégré.