Ethiopie: Les entreprises pakistanaises manifestent un vif intérêt pour faire des affaires et d'investir au pays

Addis-Abeba — Les entreprises pakistanaises ont manifesté un intérêt croissant pour l'Éthiopie, attirées par la taille de son marché et son fort potentiel d'investissement.

La conférence et exposition sur le développement des affaires Pakistan-Afrique, actuellement en cours à Addis-Abeba, sert de plateforme pour renforcer les liens économiques entre les deux pays.

Syed Abulhassan Abbas, directeur marketing de Prix Pharmaceutical Company, a déclaré à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA) que cet événement permettrait aux entreprises pakistanaises de mieux comprendre les politiques économiques de l'Éthiopie et d'élargir leur présence sur le continent africain.

Il a souligné que l'Éthiopie, avec ses vastes ressources agricoles et son important cheptel, constitue un partenaire stratégique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prix Pharmaceuticals envisage de collaborer avec des investisseurs locaux pour introduire progressivement ses produits sur le marché et étudier les possibilités d'investissement à long terme.

Mirza Adnan Manzoor, PDG de Green Cables Company, a décrit l'Éthiopie comme une porte d'entrée vers l'Afrique, offrant un environnement favorable aux affaires.

Impressionné par le dynamisme et le niveau d'éducation de la population, il a exprimé sa volonté d'explorer les canaux de distribution avant d'implanter une unité de production locale.

Pour sa part, Tariq Sattar, directeur du marketing de Sadaqat Limited -- l'une des principales entreprises textiles du Pakistan --, a qualifié le salon d'expérience fructueuse, notant un fort intérêt des visiteurs.

L'entreprise, spécialisée dans les textiles de maison, étudie actuellement les tendances du marché éthiopien et les politiques publiques afin d'évaluer les perspectives d'investissement futures.

Dans l'ensemble, les participants pakistanais considèrent l'Éthiopie comme un centre économique émergent et un partenaire stratégique pour renforcer la coopération Sud-Sud dans les domaines industriel, commercial et manufacturier