Cameroun: L'association renaissance santé redonne du boom au coeur aux enfants hémodialysés de l'HGY

C'est grâce à la convention de partenariat signée entre ses deux entités dans le cadre d'un projet d'accompagnement médical et de soutien aux enfants hémodialysés suivis au sein du service néphrologie de l'Hôpital Général de Yaoundé, dont la concrétisation s'est tenue ce 17 octobre à Yaoundé au Cameroun à travers cette donation en dons médicaux .

On précise que c'est la salle de conférence de l'Hôpital Général de Yaoundé qui a servi de cadre pour les membres de l'association Renaissance Santé venus tout droit de l'Europe de faire ce geste de coeur en faveur de ces jeunes enfants dont l'âge varie entre 2 et 19 ans; une prière de bénédiction dite par l'Abbé Eloi Placide NGANDI Curé de la Paroisse Marie Médiatrice d'Étoudi a ouvert le bal de cette donation, couplé avec le mot de bienvenue de la Présidente de l'association Renaissance Santé madame Claire Carine Ntolo chapeauté, sur introduction de la marraine Dr Odile Wandji TEUNKAM en ces mots« à travers cette remise de dons médicaux et matériels, nous souhaitons contribuer à l'amélioration des conditions de soins et de travail, derrière chaque blouse blanche se cache une femme où un homme dévoué qui lutte chaque jour pour sauver des vies souvent dans des conditions difficiles » précise ces dernières, elles poursuivent en disant, cette année notre choix s'est porté sur l'Hôpital Général de Yaoundé, un centre de référence dont le dévouement du personnel force notre admiration.

Il faudrait souligner que cette cérémonie à laquelle a pris part le représentant du directeur général de l'Hôpital Général de Yaoundé le Pr. Jérôme BOOMBHI a rappelé à l'assistance au nom du directeur de l'Hôpital Général de Yaoundé le Pr. Noël Emmanuel ESSOMBA, nous ne sommes pas seuls dans ce combat , très prochainement nous aurons une trentaine de générateurs pour nos services d'hémodialyses , aucune donation n'est de trop ajoute t-il, ce don contribuera à améliorer la prise en charge de nos enfants suivis au sein de l'Hôpital Général de Yaoundé.

À cette prise de parole du représentant du directeur général de l'Hôpital Général de Yaoundé, un boom au coeur c'est fait tout à coup ressenti pour le personnel soignant et plus précisément celui du service de suivis néphrologie, sous le regard très confiant et rassurant de ces jeunes enfants qui ont immortalisés ces instants que l'association Renaissance Santé venait de les offrir via leur t-shirt rose symbolisant octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein .

Précisons également que le clou de cette cérémonie qui a duré prêt d'une heure et demie s'est soldée par la remise des dons médicaux constitués entre autres : l'Erythropietine médicament phare de l'insuffisance rénale, antibiotique, anti diabètique, pansement kit, anticoagulant, kardegic, antalgique, perfusions paracétamol et bien d'autres .

Néanmoins , une visite de deux services néphrologies d'hémodialyses, sous haute instruction du directeur général le Pr. Noël Emmanuel ESSOMBA, question pour l'association Renaissance Santé de vivre et de toucher du doigt les réalités et les conditions dans lesquelles ces patients sont suivis a été bien accueilli par ces derniers qui ont livré leurs ressentis :« ici à l'Hôpital Général de Yaoundé, nous avons droit à deux séances d'hémodialyses par semaine, ses séances se déroulent très bien nous laisse entendre ces patients allongés sur leurs lits, laissant place au mouvement des tuyaux de machines reliés à leurs bras, le temps d'une dialyse.

C'est ainsi que l'association Renaissance Santé a pris congé de ces derniers, mais dans les couloirs de l'Hôpital, ladite association a qu'en même recueillie les besoins urgents des autres services de l'Hôpital question de revenir pour une fructueuse et enrichissante collaboration, tout en remerciant les prouesses et la dynamique du Pr. Noël Emmanuel ESSOMBA qui redorre au fil du jour les lettres de noblesse de l'Hôpital Général de Yaoundé, classé parmi les hôpitaux de référence dans la sous région Afrique Centrale.