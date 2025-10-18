Congo-Kinshasa: Hydrocarbures - Maixent Raoul Ominga reconduit à la tête de la SNPC

18 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a publié, le 16 octobre, un décret dans lequel il a nommé Maixent Raoul Ominga comme directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) pour un mandat de cinq ans.

Expert-comptable et cadre-maison, Maixent Raoul Ominga, directeur général de la SNPC depuis le 28 février 2018, vient d'être reconduit à ce poste par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour un nouveau mandat de cinq ans.

« M. Maixent Raoul Ominga est nommé directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Il percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de prise de fonctions de M. Maixent Raoul Ominga, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo », dispose le décret présidentiel.

Sa reconduction à la tête de l'opérateur historique pétrolier congolais intervient après l'approbation, le 7 octobre 2025 à Oyo, par le Conseil des ministres, des nouvaux statuts de la société.

Dans le fond, ce texte de loi dispose qu'en sa qualité d'outil technique de l'Etat dans sa politique énergétique, la SNPC devrait être en phase avec les préoccupations d'actualité relevant de son secteur d'activité. Pour répondre aux attentes de l'Etat et relever les défis qui s'imposent à elle, l'organisation administrative de la SNPC devrait être renforcée, afin de lui permettre d'entreprendre de nouvelles activités avec plus d'efficacité.

Pour ce faire, il est prévu la création en son sein de deux nouvelles structures, à savoir le Centre d'études et de gestion des données pétrolières, gazières et énergies nouvelles et la direction gaz et énergies nouvelles.

De même, pour permettre à la direction générale de mener à bien ses projets, il est proposé que le mandat du directeur général passe à cinq ans renouvelable, et de cinq ans renouvelable une fois à celui des membres du Conseil d'administration.

Rappelons que Maixent Raoul Ominga avait été nommé pour la première fois directeur général de la SNPC, le 28 février 2018, en remplacement de Jérôme Koko, pour un mandat de quatre ans. Il avait été reconduit à ce poste par décret présidentiel du 3 mars 2022.

