Congo-Brazzaville: Education nationale - Plus de grève en ce début de l'année scolaire 2025-2026

Après des échanges qu'elle qualifie de « fructueux » avec le médiateur de la République, Valère Gabriel Eteka-Yemet, la Plateforme syndicale de l'éducation nationale (Psen) a décidé de suspendre, à compter du 17 octobre, ses intentions de relancer la grève au niveau des sous-secteurs des enseignements général et technique.

La coordination nationale de la Psen a eu une séance de travail, le 17 octobre à Brazzaville, avec le médiateur de la République. Elle a encouragé la détermination de Valère Gabriel Eteka-Yemet « à vouloir redonner espoir aux enseignants du Congo, en difficulté d'obtenir gain de cause de la part des autorités du pays au sujet des revendications socioprofessionnelles ».

En effet, en raison de la non-prise en compte des engagements et du non-respect des accords bipartites gouvernement-syndicat des enseignants regroupés autour de cette plateforme, la Psen avait publié un préavis de grève observé du 27 septembre au 4 octobre en cas de non satisfaction persistante de ses revendications socioprofessionnelles.

« Dans le souci de marquer sa disponibilité à négocier et pour l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants en cette période préélectorale, la Psen a entendu solliciter le concours et l'implication des autorités publiques parmi lesquelles le médiateur de la République... Après échanges fructueux sur les points objet du préavis de grève, la Psen a concédé la suspension de la relance de grève », a mentionné la coordination dans son compte rendu.

Le médiateur de la République, de son côté, a pris l'engagement de s'impliquer personnellement auprès du gouvernement, notamment des ministres de tutelle, du ministère des Finances, du ministère d'Etat en charge de la Fonction publique, du Premier ministre et de la présidence de la République, en vue d'obtenir gain de cause. « Nous appelons les ministres concernés à faciliter l'implication du médiateur de la République, en vue d'un dénouement heureux, salvateur dans l'intérêt supérieur de nos enfants pour garantir la paix sociale à l'orée de l'élection présidentielle.

A l'endroit des enseignants, donc notre base, nous réitérons la volonté de la Psen de poursuivre les démarches engagées afin que renaisse un lendemain professionnel meilleur », a poursuivi le porte-parole de la Psen, Herbin Baketiba, dans le compte rendu, promettant de revenir vers la base dans un délai d'un mois.

Notons que cette plateforme revendique, entre autres, le paiement intégral des rappels de solde d'activités dus aux enseignants ; la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants des primes et indemnités du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale ; la tenue des commissions administratives paritaires (CAP).

A ce propos, si le ministère en charge de l'Enseignement général a tenu sa CAP dont la publication des arrêtés est en cours, la Psen déplore, cependant, le silence au niveau du ministère de l'Enseignement technique et professionnel. A ces trois vieilles revendications contenues dans le relevé de conclusions, s'ajoutent le relèvement du point d'indice à 450 pour tous les enseignants au plus tard le 1er décembre 2025 ; la relance des allocations familiales des enseignants « coupées depuis fort longtemps par le ministère des Finances » ; l'augmentation du quota d'intégration des enseignants à 4 000 places.