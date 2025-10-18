Congo-Brazzaville: Distribution d'eau à Brazzaville - LCDE s'inquiète de la spoliation de son complexe de Djiri

Une forte délégation de La Congolaise des eaux (LCDE) s'est rendue, le 17 octobre, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri, où une grande partie de son complexe de production et traitement d'eau est en cours de spoliation par certains citoyens.

La délégation de LCDE, accompagnée de la presse et de la gendarmerie nationale, a constaté avec regret l'évolution des travaux qui s'effectuent dans le périmètre de sécurité sanitaire du complexe Djiri. Sur place, la menace sur l'eau potable est imminente. Les responsables de LCDE craignent fortement pour la continuité de l'exploitation du service public de l'eau potable à Brazzaville.

L'intégrité du complexe de production et de distribution de Djiri, colonne vertébrale de l'approvisionnement en eau potable de la ville, avec 70 % du besoin en eau, est menacée.

Les dirigeants de LCDE regrettent le fait que malgré la protection légale et l'ouverture des procédures judiciaires, ce périmètre est toujours la cible d'actes de spoliation persistants, menés par des ex-propriétaires fonciers et des familles expropriées.

« Sur ce site, il se passe un acte de spoliation de terrain avec des individus sans scrupule qui menacent le service public de l'eau. Cet espace est très stratégique. Ici, nous sommes dans le périmètre immédiat où aucune activité n'est tolérée. Malheureusement, ils menacent qualitativement et quantitativement la ressource en eau puisqu'il y aura beaucoup de débit solide qui pourront mettre en difficulté nos machines. Nous lançons un appel au gouvernement puisque ce secteur appartient au domaine de l'Etat depuis 1982 », a indiqué le directeur des exploitations de LCDE, Guy Serge Ndinga Ossondjo.

Pour LCDE, les autorités compétentes devraient prendre cette situation à bras le corps car un danger réel pèse sur les investissements de ce complexe et sur la politique nationale d'accès à l'eau potable.

Pour bien comprendre l'ampleur de ce danger, la délégation a visité le terrain spolié puis l'usine de traitement et la section de captation d'eau.