Congo-Brazzaville: Production agricole - Des étudiants sensibilisés aux enjeux de l'agriculture intelligente

L'Agence nationale de validation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri) a organisé, les 16 et 17 octobre à Brazzaville, un atelier spécial au profit des étudiants orientés dans les filières agricoles, pour les former aux enjeux de l'agriculture intelligente et résiliente.

Des chercheurs, producteurs agricoles et une masse d'étudiants orientés dans la filière ont participé au séminaire-atelier qui s'est tenu sur le thème « Agriculture intelligente au service d'un développement durable, inclusive et résiliente de la République du Congo ».

Présidé par le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Aimé Christian Kayath, l'atelier visait à former et sensibiliser les étudiants congolais aux principes, outils et applications de l'agriculture intelligente, innovante, afin de les encourager à devenir des acteurs d'une agriculture moderne, durable et résiliente.

Considéré comme un cadre d'expérimentation, d'éveil et de créativité, cet atelier animé par des experts en la matière a permis de présenter aux participants les concepts et piliers d'une agriculture intelligente, technologique, durable et résiliente. Pour renforcer leurs connaissances académiques, ces jeunes ont été formés sur les systèmes d'irrigation, la gestion efficace et les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle.

Pour le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, cette démarche permettra d'accroître le développement agricole et de diversifier l'économie. « Le Congo, notre beau pays, regorge des atouts agricoles exceptionnels, avec plus de 10 millions d'hectares de terres arables, des conditions climatiques favorables et des ressources abondantes du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. La République du Congo dispose de tous les atouts permettant de bâtir une agriculture digne, capable de nourrir sa population, de diversifier son économie et de garantir sa souveraineté alimentaire », a souligné Aimé Christian Kayath.

De son côté, le directeur général de l'Anvri a salué l'organisation de ce séminaire, estimant que la démarche permettra au Congo de renforcer sa sécurité alimentaire.« Notre présence ici témoigne l'engagement du gouvernement à faire de la science, de la technologie et de l'innovation des outils opérationnels au service de la diversification de notre économie, de la sécurité alimentaire et de la souveraineté technologique de notre pays », a indiqué Patrick Obel Okeli.

Créée par la loi n° 28-2020 du 17 juin 2020, l'Anvri s'inscrit dans une dynamique stratégique. Elle a pour missions, entre autres, de promouvoir la recherche et l'innovation, d'encourager l'application de leurs résultats à des fins économiques et sociales, et d'accompagner les porteurs de projets.

A cela, il est à inclure la diffusion de la connaissance, le soutien aux entreprises locales, et l'aide au développement de technologies durables dans des domaines comme l'agriculture intelligente et résiliente.