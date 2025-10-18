Tunisie: Le ministère de la Défense déplore le décès de L'amiral de brigade retraité Mohamed Chedly Cherif

Le ministère de la Défense nationale a déploré, samedi, le décès du contre-amiral à la retraite Mohamed Chedly Cherif (83 ans), survenu samedi à l'aube.

Dans un faire-part publié samedi, le département a présenté ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde et de l'accueillir dans Ses éternels paradis.

Le ministère a précisé que le défunt est né le 2 juillet 1942 à Radès (gouvernorat de Ben Arous) et qu'il a rejoint les rangs de l'armée nationale en septembre 1965. Il a reçu sa formation militaire en France, où il a obtenu une spécialisation en commandement de navires, avant de suivre des cours à l'École de guerre en France et à l'Institut de défense nationale en Tunisie.

Tout au long de sa carrière, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de chef d'état-major de la Marine nationale de 1989 à 1997, d'inspecteur général des forces armées, d'attaché militaire adjoint auprès de l'ambassade de Tunisie en France, ainsi que d'attaché militaire naval et aérien à l'ambassade de Tunisie aux États-Unis.

Le ministère a ajouté que le contre-amiral Mohamed Chedly Cherif a été décoré de l'Ordre militaire, du Grand Cordon de l'Ordre de la République, du deuxième grade de l'Ordre du Mérite de la sûreté nationale, du troisième grade des ordres français de la Légion d'honneur et du Mérite, ainsi que du deuxième grade de l'Ordre du Mérite américain.

Le défunt avait quitté les rangs de l'armée nationale le 1er février 2001.