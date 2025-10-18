Tunisie: Pommes pourries, oignons gaspillés - Le coût amer de la corruption et du désordre

Le rôle maléfique des boucheries ouvertes n'importe où et qui contrôlent les viandes rouges grâce aux moyens dont disposent ceux qui tirent le ficelles est enfin pris au sérieux et les interventions sur le terrain menées par les équipes d'inspection de l'Autorité nationale de sécurité alimentaire, en coordination avec les services de sécurité et le ministère du Commerce, ont permis la saisie d'environ 11 tonnes et 330 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation dans plusieurs gouvernorats.

Ces denrées comprenaient de la viande, des légumes, des fruits et diverses préparations alimentaires.

Les équipes d'inspection sur le terrain, en coordination avec les gardes municipaux, ont constaté des infractions dans les gouvernorats de l'Ariana et de La Manouba, dans des abattoirs illégaux où des moutons étaient abattus sans respecter les exigences sanitaires et de sécurité les plus élémentaires.

Le cheptel en danger

Cette situation, pour ne pas dire ce dilettantisme, a énormément porté préjudice au cheptel. Ces abattoirs improvisés indépendamment des aspects sanitaires sacrifient le plus souvent des brebis qui coûtent moins cher mais qui rapportent de l'argent à ces trafiquants de haut vol qui fournissent les hôtels et les restaurants.

Les perquisitions ont permis la saisie de 85,4 kg de viande rouge, 62 kg d'abats et de viscères. Elles ont également inspecté six carcasses d'ovins abattus de manière non conforme et ont découvert 53 ovins préparés pour l'abattage en violation de la législation en vigueur.

Sans aucun scrupule, l'abattage des brebis est une façon de précipiter la disparition du seul moyen de renouveler le cheptel et de l'enrichir. En fin de compte, c'est un crime et le fait de prendre en main cet aspect de la question est une avancée majeure dans les investigations.

Les contrôles sanitaires

L'abattage des ovins en France par exemple est strictement réglementé et l'abattage en dehors d'un abattoir agréé est un délit passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Des sanctions supplémentaires, comme la saisie des animaux, peuvent également s'appliquer.

L'abattage hors abattoir pose des risques sanitaires car les carcasses ne sont pas inspectées par des services vétérinaires, ce qui n'est pas le cas dans les abattoirs agréés.

Site de fabrication non conforme

Selon ce communiqué, les équipes d'inspection du gouvernorat de Sousse, en coopération avec les gardes municipaux, ont saisi 5.780 kg de produits alimentaires dangereux en raison du non-respect des exigences de sécurité et de la chaîne du froid sur le site de fabrication aléatoire.

Elles ont saisi 635 kg de dattes, 300 kg d'oignons et 45 kg de tomates après avoir découvert des cas de pourriture dans un entrepôt frigorifique. Des mesures légales ont été prises pour retirer le produit du marché et le détruire, et des enquêtes ont été ouvertes contre les parties concernées.

La diversité des produits saisies conforte l'idée que l'on a de ces spéculateurs qui sont partout, se saisissent de tout ce qui peut rapporter de l'argent sans avoir idée des conséquences sur la chaîne du froid qui n'est nullement respectée.

Dans le gouvernorat du Kef, la campagne d'inspection conjointe a abouti à la saisie de 657 kg de pommes et 3.590 kg d'oignons dans un entrepôt frigorifique. Les mesures légales nécessaires ont été prises, notamment le retrait du produit du marché et sa destruction.

Pertes sèches

Mais ces saisies et ces destructions représentent des pertes sèches pour l'économie nationale. Ces produits qui on coûté de l'argent ont nécessité de la main-d'oeuvre, de l'eau, des engrais, et faute de bonne conservation, ils finissent par être détruits.

Une idée de l'immense chantier que représente la mise au pas de tous les auteurs de ces agissements qui ont été possibles, en l'absence d'une autorité compétente incorruptible et dotée de moyens d'action rapides et efficaces.